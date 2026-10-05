Wunder in der trockensten Wüste der Welt: Die Atacama-Wüste erblüht in bunten Farben

In der berühmten chilenischen Wüste, die als der trockenste Ort der Welt gilt, an dem es kaum Leben gibt, Atacama-Wüste, fand eine erstaunliche Metamorphose der Natur statt. Laut der Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP), wurden die normalerweise trockenen, steinigen und braunen Dünen, die an eine Mondlandschaft erinnern, nach rekordverdächtigen Regenfällen mit einem endlosen Blumenteppich bedeckt.

Klimatologen und Botaniker bewerten dieses Phänomen als die umfangreichste und erstaunlichste Blüte der letzten Jahrzehnte.

Die historisch beispiellosen 190 mm Regen und über 200 Pflanzenarten

Das Aufblühen der Atacama wurde durch das globale Klimaphänomen im Pazifik, El Niño , verursacht:

Rekordniederschläge: Im Juli und August dieses Jahres fielen im Norden Chiles ungewöhnlich starke Regenfälle. In einigen Gebieten erreichte die Niederschlagsmenge 190 mm , was für diese aride Region ein historischer und „noch nie dagewesener“ Wert ist.

Das Erwachen jahrzehntealter Samen: César Pizarro, Leiter der Abteilung für Biodiversität bei der CONAF (Atacama), betonte, dass Millionen von Samen und Zwiebeln, die 30 bis 40 Jahre lang unter der dicken Erde und dem Sand geschlummert hatten, durch die Feuchtigkeit wieder zum Leben erweckt wurden.

Vielfalt der Flora: Innerhalb kurzer Zeit sind in der Wüste über 200 Arten von Wildpflanzen gekeimt. Derzeit ist die Wüste von der Küste bis zum Horizont mit weißen, gelben und violetten Blumen bedeckt.

„Die stärkste Blüte seit 1997“

Experten glauben, dass das diesjährige Naturwunder zum absoluten Rekord der letzten 30 Jahre werden könnte:

„Es gibt Bergketten und Hügel in der Atacama, auf denen in den letzten 30 oder sogar 40 Jahren kein einziger grüner Halm oder eine Blume zu sehen war. Heute haben diese Orte eine völlig bunte Farbe angenommen“, sagte César Pizarro gegenüber AFP.

Dieses seltene Naturphänomen hat Touristen aus aller Welt angezogen. Tausende Einheimische und ausländische Besucher strömen in den Norden Chiles, um mit eigenen Augen zu sehen, wie sich die außerirdische Landschaft in einen lebendigen Garten verwandelt.

Ein 15.000 Hektar großes „Blumenparadies“, das im Oktober seinen Höhepunkt erreicht

Prognosen der chilenischen Forstbehörde (CONAF) zufolge wird das Phänomen der „blühenden Wüste“ genau im Oktober seinen Höhepunkt erreichen.

Beobachtern zufolge werden in den kommenden Tagen mindestens 15.000 Hektar Wüstenfläche in eine grüne und blühende Landschaft verwandelt sein, und diese seltene Schönheit wird einige Wochen lang anhalten, bis das Wasser vollständig verdunstet ist.