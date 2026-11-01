Verheerende Überschwemmungen in Ecuador: Notstand auf der Insel Santa Cruz ausgerufen (Video)

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Verheerende Überschwemmungen in Ecuador: Notstand auf der Insel Santa Cruz ausgerufen (Video)

Auf der Insel Santa Cruz, die zum Galapagos-Archipel gehört und für ihre einzigartige Natur bekannt ist, kam es zu beispiellosen schweren Überschwemmungen. Die Naturkatastrophe forderte mindestens ein Todesopfer, zwei Personen werden vermisst und über 80 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht.

Aufgrund der kritischen Lage haben die lokalen Behörden für die gesamte Insel den Notstand ausgerufen.

«Eine solche Katastrophe hat die Insel noch nie erlebt»

Die Bürgermeisterin von Santa Cruz, Fanni Uribe, erklärte zur aktuellen Lage, dass ein derart verheerendes Naturereignis in der Geschichte der Region noch nie zuvor verzeichnet wurde:

«Diese Katastrophe ist die schwerste Prüfung in der Geschichte unserer Insel. Insgesamt sind etwa 2000 Familien schwer betroffen. Die Gebiete Bellavista und Divino Niño wurden besonders stark beschädigt, viele Häuser wurden zerstört und die Stromversorgung ist unterbrochen.»

Ausmaß der Katastrophe und wichtige Details

  • 12 Stunden Dauerregen und El Niño: Die Regenfälle begannen am 30. Oktober und hielten 12 Stunden lang als sintflutartige Niederschläge an. Experten führen dieses anomale Ereignis auf das sich verstärkende Klimaphänomen El Niño zurück.

  • Infrastruktur lahmgelegt: Da die wichtigsten Verbindungsstraßen auf der Insel überflutet sind, ist der Fahrzeugverkehr stark eingeschränkt. Die Überschwemmungen haben auch medizinische Zentren beschädigt.

  • Flughafenbetrieb eingeschränkt: Der Hauptflughafen auf der Nachbarinsel Baltra hat den kommerziellen Passagierverkehr eingestellt und fertigt derzeit nur noch Flugzeuge mit humanitärer Hilfe und Rettungsgütern ab.

  • Touristenattraktionen geschlossen: Die Verwaltung des Galapagos-Nationalparks hat zur Sicherheit der Touristen vier beliebte Standorte auf Santa Cruz sowie zwei auf San Cristóbal vorübergehend geschlossen.

Rettungseinsatz und Notunterkünfte

Derzeit sind Militäreinheiten und Rettungsteams im Katastrophengebiet im Einsatz, um Such- und Rettungsmaßnahmen durchzuführen. Für obdachlos gewordene Familien wurden spezielle Notunterkünfte eingerichtet, in denen die Bevölkerung medizinisch und mit Lebensmitteln versorgt wird.

Galapagos-InselnSanta CruzEl NiñoNaturkatastropheEcuador
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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