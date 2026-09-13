Heißester August der Weltgeschichte: Rekord erneut gebrochen

Der August 2026 war weltweit der heißeste August in der Geschichte der Temperaturaufzeichnungen. Experten gaben bekannt, dass in diesem Monat ein weiterer Rekord der globalen Erwärmung verzeichnet wurde.

Laut Daten des europäischen Klimadienstes Copernicus lag die durchschnittliche Lufttemperatur auf der Erdoberfläche im August bei 16,96 GradCelsius. Dieser Wert liegt sogar leicht über dem Rekord vom Juli 2023, womit sich der August 2026 den Status des heißesten Monats aller Zeiten mit dem Juli 2023 teilt.

Auch in den Ozeanen hat die Situation ein Rekordniveau erreicht. Im August lag die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Weltmeere, ausgenommen der Polarregionen, bei 21,07 Grad Celsius, was den höchsten Wert für einen August darstellt. Am 24. und 25. August stieg der Tageswert sogar auf 21,11 Gradan.

Wissenschaftler sehen als eine der Hauptursachen für diese Hitze die durch menschliche Aktivitäten verstärkte globale Erwärmung. Gleichzeitig trägt das im Pazifik zunehmende El-Niño-Phänomen ebenfalls zum Temperaturanstieg bei.

Interessanterweise war auch der Sommer von Juni bis August 2026 weltweit einer der heißesten Sommer in der Geschichte der Aufzeichnungen. Westeuropa erlebte sogar den heißesten Sommer seiner Geschichte.