Heißester August der Weltgeschichte: Rekord erneut gebrochen

·17·Welt
Heißester August der Weltgeschichte: Rekord erneut gebrochen

Der August 2026 war weltweit der heißeste August in der Geschichte der Temperaturaufzeichnungen. Experten gaben bekannt, dass in diesem Monat ein weiterer Rekord der globalen Erwärmung verzeichnet wurde.

Laut Daten des europäischen Klimadienstes Copernicus lag die durchschnittliche Lufttemperatur auf der Erdoberfläche im August bei 16,96 GradCelsius. Dieser Wert liegt sogar leicht über dem Rekord vom Juli 2023, womit sich der August 2026 den Status des heißesten Monats aller Zeiten mit dem Juli 2023 teilt.

Auch in den Ozeanen hat die Situation ein Rekordniveau erreicht. Im August lag die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Weltmeere, ausgenommen der Polarregionen, bei 21,07 Grad Celsius, was den höchsten Wert für einen August darstellt. Am 24. und 25. August stieg der Tageswert sogar auf 21,11 Gradan.

Wissenschaftler sehen als eine der Hauptursachen für diese Hitze die durch menschliche Aktivitäten verstärkte globale Erwärmung. Gleichzeitig trägt das im Pazifik zunehmende El-Niño-Phänomen ebenfalls zum Temperaturanstieg bei.

Interessanterweise war auch der Sommer von Juni bis August 2026 weltweit einer der heißesten Sommer in der Geschichte der Aufzeichnungen. Westeuropa erlebte sogar den heißesten Sommer seiner Geschichte.

Copernicus KlimadienstEl-NiñoGlobale ErwärmungAugust 2026Klimawandel
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mann stürzt wegen Ablenkung durch Smartphone aus dem zweiten StockMann stürzt wegen Ablenkung durch Smartphone aus dem zweiten StockHeute, 11:27Zwei Wochen nach dem Tod des Königs von Norwegen ist auch die Prinzessin verstorbenZwei Wochen nach dem Tod des Königs von Norwegen ist auch die Prinzessin verstorbenHeute, 11:1252-jähriger Tower-Wächter läuft 373 km in 75 Stunden für Obdachlose52-jähriger Tower-Wächter läuft 373 km in 75 Stunden für ObdachloseHeute, 10:5213. September: Die interessantesten Ereignisse der Geschichte an diesem Tag13. September: Die interessantesten Ereignisse der Geschichte an diesem TagHeute, 10:38Lebende Ratte in Nudelschale gefunden: Kunde unter SchockLebende Ratte in Nudelschale gefunden: Kunde unter SchockHeute, 10:34Neymars Ex-Freundin und aktuelle Partnerin in einer Küche: Wie ist ihr Verhältnis?Neymars Ex-Freundin und aktuelle Partnerin in einer Küche: Wie ist ihr Verhältnis?Heute, 01:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden