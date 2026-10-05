Eine der trockensten Wüsten der Welt blüht unerwartet auf

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Eine der trockensten Wüsten der Welt blüht unerwartet auf

In der chilenischen Atacama-Wüste wurde ein seltenes Naturphänomen beobachtet. Die Region, die als eine der trockensten Wüsten der Welt gilt, ist nach starken Regenfällen von bunten Blumen bedeckt, wodurch die normalerweise gelbliche und trockene Landschaft ein völlig neues Aussehen erhalten hat.

Experten zufolge sind durch die Regenfälle Samen und Zwiebeln, die lange Zeit im Boden geruht haben, aufgegangen und haben zu blühen begonnen. Dieser Prozess führt zu dem seltenen Naturphänomen, das als „blühende Wüste“ (Desierto Florido) bekannt ist.

Die Blüte im Jahr 2026 ist besonders umfangreich, wobei über 200 Pflanzenarten registriert wurden. In einigen Gebieten sind fast 17.000 Quadratkilometer der Wüste mit Pflanzen bedeckt. Experten bewerten dieses Ereignis als eine der stärksten Blühsaisons der letzten Jahrzehnte.

Eine wichtige Rolle bei diesem Ereignis spielten die ungewöhnlichen Regenfälle, die durch das starke Wetterphänomen „El Niño“ verursacht wurden. Eine solche Blüte tritt in der Atacama-Wüste nicht jedes Jahr auf, sondern meist nur in Jahren mit ausreichend Niederschlag.

Eine trockene Wüste unter freiem Himmel mit Gebirgszügen im Hintergrund.

Dieses kurzlebige Spektakel ist auch für das biologische Leben der Wüste von Bedeutung. Einige Samen, die jahrzehntelang inaktiv waren, keimen bei Feuchtigkeit und verwandeln die Wüste innerhalb kurzer Zeit in eine grüne und farbenfrohe Fläche.

Wenn man bedenkt, dass die Atacama-Wüste normalerweise extrem trocken und fast vegetationslos ist, ist dieser Anblick wirklich erstaunlich. Dieses seltene Naturphänomen zieht auch das große Interesse von Touristen und Wissenschaftlern auf sich.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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