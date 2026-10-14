Mädchen in Istanbul nach Überdosis von Fiebersaft verstorben

In Istanbul, Türkei, ist ein 3-jähriges Mädchen verstorben, nachdem es eine Überdosis Fiebersaft eingenommen hatte. Dies berichtete die Nachrichtenagentur „Haberler“.

Derzeit wird der Tod des Kindes untersucht. Ersten Vermutungen zufolge könnte eine Überdosierung des Medikaments die Ursache für die Tragödie sein. Dies wurde jedoch noch nicht abschließend bestätigt.

Nach dem Vorfall betonten Experten, dass bei der Verabreichung von fiebersenkenden Medikamenten an Kinder Vorsicht geboten sei. Laut der Ärztin Günay Jantur sollte die Dosis basierend auf dem Gewicht des Kindes und gemäß ärztlicher Empfehlung festgelegt werden.

Die Expertin erinnerte zudem daran, dass es gefährlich sein kann, den Saft erneut zu verabreichen, ohne die Wirkung abzuwarten. Insbesondere eine Überdosierung von Paracetamol kann die Leber schwer schädigen.

Ärzte raten Eltern, die Medikamentendosis nicht eigenmächtig zu erhöhen und bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustands des Kindes medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.