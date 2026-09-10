Neues gefährliches, durch Zecken übertragenes Virus in China entdeckt

Die Aufmerksamkeit der globalen medizinischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft richtet sich erneut auf China. Wissenschaftler des Pekinger staatlichen Zentrallabors für Pathogenforschung und Biosicherheit haben offiziell einen neuen gefährlichen Erreger registriert, der durch Zecken auf den Menschen übertragen wird. Eine der renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt, The New England Journal of Medicine , veröffentlichte Forschungsergebnisse, wonach Experten einen neuen Virusstamm aus der Gattung der Orthonairoviren identifiziert und dessen genetische Eigenschaften entschlüsselt haben. Dieser unbekannte Erreger ist in der Lage, beim Menschen hohes Fieber und gefährliche klinische Symptome hervorzurufen. Wie wurde das neue Virus benannt, was sind seine Symptome und welche Bedrohung stellen Zecken für den Menschen dar? Am Ende des Artikels liefern wir alle Details zur Herkunft des ALTNV-Erregers, seiner einzigartigen genetischen Struktur und der Geschichte der ersten Krankheitsfälle.

Metatranskriptom-Analyse und die Entdeckung der Pekinger Wissenschaftler

Forschern eines führenden Pekinger Labors gelang es, den neuen Erreger bei einer gründlichen medizinischen Untersuchung von Patienten zu isolieren:

Komplexe genetische Sequenzierung: Experten isolierten das Virus vollständig mittels Metatranskriptom-Sequenzierung;

Ungewöhnliches Ergebnis: Bei Patienten, die Symptome von SFTS (schweres Fieber mit Thrombozytopenie-Syndrom) zeigten, aber negativ auf das SFTS-Virus getestet wurden, wurde ein bisher unbekannter Erreger gefunden;

Offizielle Benennung: Die Forscher nannten diese neue Art von Orthonairovirus „Asian longhorned tick nairovirus“ (Asian longhorned tick nairovirus — ALTNV );

Gefahr durch hohes Fieber: Nach Schlussfolgerungen der Wissenschaftler wird ALTNV direkt durch Zeckenstiche auf den menschlichen Körper übertragen und verursacht hohes Fieber sowie Intoxikationen.

„Wir haben eine Metatranskriptom-Sequenzierung durchgeführt und das neue Virus isoliert. Die gewonnenen Daten zeigen, dass ALTNV ein neu aufgetretenes, durch Zecken übertragenes, pathogenes Orthonairovirus ist, das beim Menschen hohes Fieber verursacht“, berichtete die Pekinger Forschungsgruppe.

Phylogenetische Analyse: Weniger als 80 Prozent Ähnlichkeit und Bestätigung einer neuen Art

Die Wissenschaftler hoben bei der Untersuchung des evolutionären Ursprungs und der biologischen Struktur des neuen Virus folgende wichtige Aspekte hervor:

Aminosäure-Divergenz: Den Ergebnissen der phylogenetischen Analyse zufolge beträgt die Ähnlichkeit der Aminosäuresequenz des neu entdeckten ALTNV-Virus mit anderen bekannten Orthonairoviren weniger als 80,04 Prozent , was beweist, dass es sich um eine völlig eigenständige und neue Art handelt;

Ein neuer Zuwachs der WELV-Familie: Dieser Erreger gehört zur gleichen Gruppe wie die zuvor erwähnten WELV-Orthonairoviren und erweitert deren evolutionäres Netzwerk;

Gefahr für Wirbeltiere und Menschen: Alle Viren dieser Gattung werden von Zecken übertragen und können neben Menschen auch andere Wirbeltiere aktiv infizieren.

Die wichtigste Lösung und die neue Gefahr der Nairobi-Krankheit

Die wichtigste Frage, die viele Gesundheitsexperten und die Öffentlichkeit interessiert, ist, wie epidemiologisch gefährlich Orthonairoviren sind und seit wann dieser Erreger verbreitet ist. Die wichtigste Lösung und Schlussfolgerung ist, dass der Name dieser Orthonairovirus-Gattung eigentlich von der „Nairobi-Schafkrankheit“ stammt, die schwere Schäden am Magen-Darm-Trakt von Schafen und Ziegen verursacht. Mittlerweile mutieren Vertreter dieser Familie jedoch und passen sich direkt an den menschlichen Körper an. Berichten zufolge wurde der erste Infektionsfall mit diesem Erregertyp zwar offiziell bereits 2019 registriert, doch die Entdeckung des neuen ALTNV-Stammes zeigt heute, dass sich die Gefahr durch Zecken in der Natur ständig transformiert. Experten mahnen zur Vorsicht vor Zeckenstichen bei Aufenthalten in der Natur und im Umgang mit Vieh und fordern dazu auf, bei einem Stich sofort einen Arzt aufzusuchen.

Glauben Sie, dass neue Arten unbekannter Viren, die sich weltweit durch Zecken und andere Insekten verbreiten, in Zukunft zu neuen Pandemien führen könnten? Welche präventiven Maßnahmen halten Sie für notwendig, um sich in der Frühlings- und Sommersaison vor Zecken zu schützen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese aktuelle Nachricht aus der Welt der Medizin, um die Gesundheit Ihrer Angehörigen und Familie zu schützen!