Zweijähriges Mädchen verschluckt über 250 Magnetkugeln

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Zweijähriges Mädchen verschluckt über 250 Magnetkugeln

In Moskau, Russland, hat ein zweijähriges Mädchen mehr als 250 Magnetkugeln auf einmal verschluckt. Ärzte des Morozov-Kinderkrankenhauses konnten diese erfolgreich entfernen. Dies berichtete die Nachrichtenplattform „Fontanka“.

Es wird berichtet, dass die Eltern das Mädchen wegen starken Hustens ins Krankenhaus brachten. Bei der Untersuchung, einschließlich einer Röntgenaufnahme, wurden zahlreiche Fremdkörper im Magen festgestellt. Es stellte sich heraus, dass das Kind die Magnetkugeln verschluckt hatte.

Die Ärzte betonten, dass solche Magnete ein ernstes Gesundheitsrisiko für Kinder darstellen. Sie können vom Magen in den Darm gelangen und sich durch die Darmwände hindurch gegenseitig anziehen. Dies erhöht das Risiko für Verletzungen der Darmwand, Perforationen und schwere Entzündungen. Aus diesem Grund leiteten die Ärzte sofort eine Behandlung ein.

Zunächst untersuchten die Chirurgen den Darm des Mädchens mithilfe einer Kamera, die durch kleine Schnitte eingeführt wurde. Nachdem sichergestellt war, dass der Darm nicht beschädigt war, entfernten die Ärzte alle Magnete aus dem Magen mithilfe spezieller endoskopischer Instrumente durch die Speiseröhre.

Die Operation verlief erfolgreich. Es wurde mitgeteilt, dass sich das Mädchen derzeit in einem guten Zustand befindet und voraussichtlich bald aus dem Krankenhaus entlassen wird.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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