57 Millionen Dollar und goldene Unterwäsche im Haus eines Abgeordneten gefunden

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57 Millionen Dollar und goldene Unterwäsche im Haus eines Abgeordneten gefunden

Der Reichtum, der bei einer Durchsuchung im Haus der irakischen Parlamentsabgeordneten Hind al-Abbasi gefunden wurde, hat im Land für große Aufregung gesorgt. Laut lokalen Quellen wurden während der raschen Aktion 57 Millionen Dollar in bar, 27 Kilogramm Gold sowie aus reinem Gold gefertigte Damenunterwäsche im Haus entdeckt.

Mehrere Publikationen wie Haberler und Shafaq News berichteten darüber.

Laut den Ermittlungsbehörden wurden alle aufgefundenen Geldmittel und Wertgegenstände als Beweismaterial beschlagnahmt. In dieser Angelegenheit werden umfangreiche Ermittlungen fortgesetzt.

Ersten Informationen zufolge wurden neben Hind al-Abbasi 46 weitere Personen wegen des Verdachts auf Korruption, illegale Bereicherung und Amtsmissbrauch festgenommen.

Die Strafverfolgungsbehörden untersuchen im Rahmen dieses Falls den Ursprung des beschlagnahmten Reichtums. Je nach Ergebnis der Ermittlungen könnten die Verdächtigen, falls ihre Schuld vor Gericht vollständig bewiesen wird, zu lebenslanger Haft und vollständiger Beschlagnahmung des illegal erworbenen Vermögens verurteilt werden.

Dieser Vorfall wird als einer der spektakulärsten Fälle im Rahmen der Korruptionsbekämpfung im Irak weitgehend diskutiert.

Hind al-AbbasiIrakHaberlerShafaq News
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Charos
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