Das «Mekka»-Abkommen: Wichtiges Treffen beginnt in Istanbul

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Das «Mekka»-Abkommen: Wichtiges Treffen beginnt in Istanbul

Am 31. August wird in Istanbul ein wichtiges politisches Treffen für die Sicherheit im Nahen Osten erwartet. Bei dem Treffen kommen die für Außenpolitik und Verteidigung zuständigen Verantwortlichen der Teilnehmerstaaten im Rahmen des «Mekka»-Abkommens zusammen.

Das Hauptziel des Treffens ist es, zu erörtern, durch welche Mechanismen die im Abkommen festgelegten Vereinbarungen praktisch weiterentwickelt werden können.

Wer wird in Istanbul zusammenkommen?

Hochrangige Vertreter der Unterzeichnerstaaten werden am ersten Treffen teilnehmen.

Insbesondere:

  • Außenminister;

  • Verteidigungsminister;

  • Chefs der Generalstäbe;

  • Weitere für Sicherheits- und Verteidigungsfragen zuständige Beamte.

Diese Zusammensetzung deutet darauf hin, dass sich das Treffen nicht nur auf den diplomatischen Dialog beschränken wird.

Warum ist das Verteidigungsthema wichtig?

Im Rahmen des «Mekka»-Abkommens haben neben politischen Vereinbarungen auch Sicherheits- und Verteidigungsbereiche eine besondere Bedeutung.

Während die Außenminister politische und diplomatische Fragen erörtern, bedeutet die Teilnahme der Verteidigungsminister und der Chefs der Generalstäbe, dass auch Fragen der militärischen Zusammenarbeit auf der Tagesordnung stehen werden.

Das Treffen in Istanbul könnte bestimmen, wie die nächste Phase des Abkommens gestaltet wird.

Was kann dieses Treffen verändern?

Die Bedeutung des ersten Treffens liegt darin, dass die Parteien die Möglichkeit haben werden, praktische Schritte nach der Unterzeichnung des Abkommens zu diskutieren.

Wichtigste erwartete Bereiche:

  1. Stärkung des politischen Dialogs;

  2. Diskussion von Kooperationsmechanismen im Verteidigungssektor;

  3. Stärkung der Koordinierung bei Sicherheitsfragen;

  4. Schaffung einer Grundlage für künftige Treffen und gemeinsame Initiativen.

Die Hauptfrage — wie wird das Abkommen nun funktionieren?

Die politische Bedeutung des «Mekka»-Abkommens endet nicht mit seiner Unterzeichnung. Im Gegenteil, das erste Treffen des politischen und Verteidigungsausschusses, das am 31. August in Istanbul erwartet wird, könnte den Beginn des Prozesses markieren, Vereinbarungen in praktische Mechanismen umzusetzen.

Daher könnte das Zusammenkommen der Außen- und Verteidigungsminister sowie der Chefs der Generalstäbe an einem Tisch zeigen, welchen politischen und sicherheitspolitischen Inhalt die Parteien dem Abkommen verleihen wollen.

Am wichtigsten ist, dass nach dem Treffen in Istanbul die künftigen Richtungen der Zusammenarbeit im Rahmen des «Mekka»-Abkommens geklärt werden sollen.

Mekka-AbkommenIstanbulNaher OstenSicherheitDiplomatie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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