Mann nach dem Verzehr von 3 Kilogramm Weingummi in drei Tagen im Krankenhaus

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Mann nach dem Verzehr von 3 Kilogramm Weingummi in drei Tagen im Krankenhaus

In Großbritannien musste ein 33-jähriger LKW-Fahrer nach dem Verzehr einer großen Menge Weingummi in kurzer Zeit notärztlich behandelt werden. Er wurde mit starken Bauchschmerzen und anderen ernsten Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert.

Nathan Remington aus Yorkshire bestellte aufgrund seiner Vorliebe für Weingummis einen 3-Kilogramm-Behälter Haribo Cola-Fläschchen über Amazon. Der Mann aß die Süßigkeiten mit einem Gesamtkalorienwert von 10.461 Kilokalorien in nur drei Tagen auf.

Kurz darauf litt er unter starken Bauchschmerzen, vermehrtem Schwitzen, Bluthochdruck und kalten Schweißausbrüchen. Zunächst vermuteten die Ärzte eine Lebensmittelvergiftung, doch weitere Untersuchungen ergaben, dass der Gelatinegehalt in seinem Verdauungstrakt deutlich über dem Normalwert lag. Bei Nathan wurde schließlich eine akute Divertikulitis diagnostiziert.

Was ist Divertikulitis?

Divertikulitis ist eine Erkrankung, die mit der Entzündung oder Infektion kleiner Ausstülpungen in der Dickdarmwand einhergeht. Eines der Hauptsymptome sind starke und anhaltende Schmerzen im linken Unterbauch. Auch Fieber, Schüttelfrost, Verdauungsstörungen und Erbrechen können auftreten.

In schweren Fällen besteht die Gefahr gefährlicher Komplikationen wie einer Darmperforation oder Bauchfellentzündung. Bei einigen Patienten tritt auch Blut oder Schleim im Stuhl auf.

Der Mann wurde sechs Tage lang im Krankenhaus behandelt

Die Ärzte untersagten Nathan vorübergehend die orale Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme und begannen eine intravenöse Flüssigkeitstherapie. Aufgrund von hohem Fieber und starken Bauchschmerzen wurde er sechs Tage lang auf der Intensivstation behandelt.

Glücklicherweise hat sich der Mann vollständig erholt. Nach diesem Vorfall wird er jedoch wahrscheinlich für lange Zeit auf Weingummis verzichten.

Dieser Vorfall erinnert daran, dass der übermäßige Verzehr von Süßigkeiten der Gesundheit schaden kann. Bei Symptomen wie starken oder anhaltenden Bauchschmerzen, Fieber und Erbrechen ist es wichtig, einen Arzt aufzusuchen, anstatt sich selbst zu behandeln.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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