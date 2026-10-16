Saida Mirziyoyeva erzielt wichtige Vereinbarungen mit Vertretern der türkischen Präsidentschaft

Leiterin der Präsidialverwaltung der Republik Usbekistan Saida Mirziyoyeva Am 15. Oktober traf sie sich mit hochrangigen Vertretern der Präsidialverwaltung der Republik Türkei – dem Leiter des Sekretariats des türkischen Präsidenten Hasan Doğan sowie dem Generalsekretär der Präsidialverwaltung Hakkı Susmaz zu einem Gespräch.

Im Mittelpunkt der Verhandlungen standen Fragen zur weiteren Vertiefung der freundschaftlichen und multilateralen Partnerschaftsbeziehungen zwischen den beiden Bruderstaaten.

Ein starkes Fundament: Gemeinsame Geschichte, Sprache und Kultur

Saida Mirziyoyeva teilte Details und Eindrücke des Treffens auf ihrer offiziellen Social-Media-Seite:

Spirituelle Nähe: «Usbekistan und die Türkei sind durch eine gemeinsame Geschichte verbunden; ihre Sprachen, Kulturen und Traditionen stehen sich nahe;

Strategische Partnerschaft: Unsere vielseitigen Beziehungen entwickeln sich auf der Grundlage eines solch soliden Fundaments konsequent und in rasantem Tempo», betonte die Leiterin der Präsidialverwaltung.

Vereinbarung über neue Projekte und praktische Schritte

Die Parteien legten besonderen Wert darauf, die auf ein strategisches Niveau gehobene Zusammenarbeit nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch um neue Richtungen zu bereichern:

Praktischer Aktionsplan: Während des Dialogs wurden die nächsten praktischen und systematischen Schritte zur weiteren Ausweitung der bilateralen Beziehungen ausführlich erörtert;

Gegenseitig vorteilhafte Initiativen: Es wurde vereinbart, den Prozess der gemeinsamen schrittweisen Umsetzung neuer Initiativen, die den Interessen beider Staaten und Völker gleichermaßen dienen, konsequent fortzusetzen.

Dieser hochrangige Dialog dient dazu, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Usbekistan und der Türkei mit praktischen Ergebnissen zu festigen.