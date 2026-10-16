Saida Mirziyoyeva besuchte den Komplex des berühmten türkischen Unternehmens Baykar

·11·Welt
Saida Mirziyoyeva besuchte den Komplex des berühmten türkischen Unternehmens Baykar

Leiterin der Präsidialverwaltung der Republik Usbekistan Saida Mirziyoyeva besuchte am 15. Oktober den Komplex des weltweit renommierten türkischen Unternehmens für Verteidigungsindustrie und Drohnentechnologie Baykar im Rahmen ihres Besuchs.

Während des Besuchs wurden moderne Produkte der Rüstungsindustrie, Robotik und hochpräzise technologische Projekte besichtigt.

Saida Mirziyoyeva besuchte den Komplex des berühmten türkischen Unternehmens Baykar

Fortschrittliche Projekte und langjährige wissenschaftliche Erfahrung

Saida Mirziyoyeva teilte ihre Eindrücke vom Besuch und dem Innovationspotenzial des Baykar-Zentrums auf ihrer offiziellen Social-Media-Seite mit:

  • Einblick in Innovationen: „Ich habe den Komplex des türkischen Unternehmens Baykar besucht und mich mit den fortschrittlichen Projekten im Bereich der Hochtechnologie, insbesondere in der Verteidigungsindustrie, vertraut gemacht;

  • Erfolgsfaktor: Hinter solchen Erfolgen stehen langjährige wissenschaftliche Forschung, die Arbeit talentierter Ingenieure sowie Investitionen in die Entwicklung nationaler Technologien“, betonte die Leiterin der Präsidialverwaltung.

Saida Mirziyoyeva besuchte den Komplex des berühmten türkischen Unternehmens Baykar

„Die türkische Erfahrung ist für Usbekistan von wichtiger praktischer Bedeutung“

Während des Dialogs wurde besonderes Augenmerk auf die Aufnahme einer bilateralen technologischen Zusammenarbeit gelegt:

  • Entwicklung nationaler Technologien: Saida Mirziyoyeva stellte fest, dass die Erfolge der Türkei beim Aufbau eines fortschrittlichen Verteidigungs- und Ingenieurnetzwerks auch für Usbekistan eine relevante praktische Erfahrung darstellen;

  • Perspektiven für gemeinsame Projekte: „Ich sehe große Möglichkeiten für den Erfahrungsaustausch zwischen unseren Experten sowie für die gemeinsame Umsetzung technologischer Projekte“, schrieb sie.

Saida Mirziyoyeva besuchte den Komplex des berühmten türkischen Unternehmens Baykar

Dieser Besuch könnte den Weg für neue vielversprechende Projekte zwischen Usbekistan und der Türkei ebnen – nicht nur im Bereich der Handels-, Wirtschafts- und Kulturbeziehungen, sondern auch in den Bereichen Hochtechnologie, Wissenschaft und Verteidigungsindustrie.

Saida MirziyoyevaBaykarDrohnentechnologieVerteidigungsindustrieUsbekistan
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Historisches Treffen: Saida Mirziyoyeva führte ein persönliches Gespräch mit US-Präsident Donald TrumpHistorisches Treffen: Saida Mirziyoyeva führte ein persönliches Gespräch mit US-Präsident Donald Trump2 Oktober 17:45Saida Mirziyoyeva traf sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip ErdoğanSaida Mirziyoyeva traf sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip ErdoğanHeute 00:30Saida Mirziyoyeva erzielt wichtige Vereinbarungen mit Vertretern der türkischen PräsidentschaftSaida Mirziyoyeva erzielt wichtige Vereinbarungen mit Vertretern der türkischen PräsidentschaftHeute 00:2472 Generäle protestieren: Öffentliche Hinrichtung in den USA gestoppt72 Generäle protestieren: Öffentliche Hinrichtung in den USA gestopptHeute 00:18Russlands Präsident äußert sich scharf nach Angriffen auf E-Commerce-ObjekteRusslands Präsident äußert sich scharf nach Angriffen auf E-Commerce-ObjekteHeute 00:12Russland hat den Bau einer riesigen Basis für Jet-Drohnen an der ukrainischen Grenze fast abgeschlossenRussland hat den Bau einer riesigen Basis für Jet-Drohnen an der ukrainischen Grenze fast abgeschlossenGestern 23:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt