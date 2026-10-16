Saida Mirziyoyeva besuchte den Komplex des berühmten türkischen Unternehmens Baykar

Leiterin der Präsidialverwaltung der Republik Usbekistan Saida Mirziyoyeva besuchte am 15. Oktober den Komplex des weltweit renommierten türkischen Unternehmens für Verteidigungsindustrie und Drohnentechnologie „Baykar“ im Rahmen ihres Besuchs.

Während des Besuchs wurden moderne Produkte der Rüstungsindustrie, Robotik und hochpräzise technologische Projekte besichtigt.

Fortschrittliche Projekte und langjährige wissenschaftliche Erfahrung

Saida Mirziyoyeva teilte ihre Eindrücke vom Besuch und dem Innovationspotenzial des Baykar-Zentrums auf ihrer offiziellen Social-Media-Seite mit:

Einblick in Innovationen: „Ich habe den Komplex des türkischen Unternehmens Baykar besucht und mich mit den fortschrittlichen Projekten im Bereich der Hochtechnologie, insbesondere in der Verteidigungsindustrie, vertraut gemacht;

Erfolgsfaktor: Hinter solchen Erfolgen stehen langjährige wissenschaftliche Forschung, die Arbeit talentierter Ingenieure sowie Investitionen in die Entwicklung nationaler Technologien“, betonte die Leiterin der Präsidialverwaltung.

„Die türkische Erfahrung ist für Usbekistan von wichtiger praktischer Bedeutung“

Während des Dialogs wurde besonderes Augenmerk auf die Aufnahme einer bilateralen technologischen Zusammenarbeit gelegt:

Entwicklung nationaler Technologien: Saida Mirziyoyeva stellte fest, dass die Erfolge der Türkei beim Aufbau eines fortschrittlichen Verteidigungs- und Ingenieurnetzwerks auch für Usbekistan eine relevante praktische Erfahrung darstellen;

Perspektiven für gemeinsame Projekte: „Ich sehe große Möglichkeiten für den Erfahrungsaustausch zwischen unseren Experten sowie für die gemeinsame Umsetzung technologischer Projekte“, schrieb sie.

Dieser Besuch könnte den Weg für neue vielversprechende Projekte zwischen Usbekistan und der Türkei ebnen – nicht nur im Bereich der Handels-, Wirtschafts- und Kulturbeziehungen, sondern auch in den Bereichen Hochtechnologie, Wissenschaft und Verteidigungsindustrie.