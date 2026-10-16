Saida Mirziyoyeva traf sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan

Leiterin der Präsidialverwaltung der Republik Usbekistan Saida Mirziyoyeva traf sich am 15. Oktober mit dem Präsidenten der Republik Türkei, Recep Tayyip Erdoğan. Während des Treffens wurden Fragen zur weiteren Ausweitung der Freundschaft, der strategischen Partnerschaft und der vielseitigen praktischen Zusammenarbeit zwischen den brüderlichen Staaten erörtert.

Die besten Wünsche des Staatsoberhauptes und die strategische Partnerschaft

Saida Mirziyoyeva teilte Details und Eindrücke der Verhandlungen auf ihrer offiziellen Social-Media-Seite:

Grüße des Präsidenten übermittelt:

«Ich freue mich, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan getroffen zu haben. Ich habe die herzlichsten und aufrichtigsten Wünsche des usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev übermittelt;Starke Beziehungen:

Usbekistan und die Türkei sind durch starke Bande der Freundschaft und enger Zusammenarbeit verbunden; Analyse der Perspektiven:

Während des Gesprächs erörterten wir die Ergebnisse unserer gemeinsamen Bemühungen und die Aussichten für eine weitere Stärkung der Beziehungen zwischen unseren Ländern», bemerkte die Leiterin der Präsidialverwaltung. «Dankbarkeit für den herzlichen Empfang und die große Aufmerksamkeit»

Saida Mirziyoyeva drückte dem türkischen

Führer ihren besonderen Dank für den erwiesenen hohen Respekt und die Aufmerksamkeit für die bilateralen Beziehungen aus: «Ich danke dem Herrn Präsidenten von ganzem Herzen für den herzlichen Empfang, die besondere Aufmerksamkeit für Usbekistan und die Unterstützung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren brüderlichen Völkern»

, betonte sie.Dieser hochrangige Dialog dient dazu, die freundschaftliche, politische sowie kulturelle und bildungspolitische Zusammenarbeit, die sich in den letzten Jahren zwischen Usbekistan und der Türkei rasant entwickelt hat, auf eine neue Ebene zu heben.

Mazkur yuqori darajadagi muloqot O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasida so‘nggi yillarda jadal rivojlanib borayotgan do‘stona, siyosiy va madaniy-ma’rifiy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.