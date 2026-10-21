Saida Mirziyoyeva traf sich in Aschgabat mit Vertretern aus Turkmenistan und Aserbaidschan

Leiterin der Präsidialverwaltung der Republik Usbekistan Saida Mirziyoyeva traf sich in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabat mit Oguljahon Atabayeva, Vizepräsidentin der turkmenischen Wohltätigkeitsstiftung für hilfsbedürftige Kinder, sowie Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der aserbaidschanischen Heydar-Aliyev-Stiftung. Dies teilte Saida Mirziyoyeva auf ihrem Telegram-Kanal mit.

Saida Mirziyoyevabetonte, dass die trilateralen Dialoge zu einer guten Tradition werden. Bei jedem Treffen bereichern sich die gemeinsamen Ideen, und es entstehen Möglichkeiten für die Umsetzung neuer gemeinsamer Projekte.

„Unsere Dialoge sind zu einer guten Tradition geworden. Jedes Mal, wenn wir uns austauschen, bereichern sich unsere gemeinsamen Ideen und es entstehen neue Projekte der Zusammenarbeit“, schrieb sie.

Die Leiterin der Präsidialverwaltung merkte an, dass Usbekistan, Turkmenistan und Aserbaidschan durch jahrhundertealte Freundschaft, gegenseitiges Vertrauen und gemeinsame Werte verbunden sind.

„Ich möchte, dass unsere Treffen auch in Zukunft nur dem Guten dienen, zu edlen Taten werden, die den Menschen zugutekommen, und unsere Länder einander noch näher bringen“, sagte Saida Mirziyoyeva.

Zur Information: Das Treffen fand am 20. Oktober in Aschgabat statt. Zudem nahmen Saida Mirziyoyeva, Oguljahon Atabayeva und Leyla Aliyeva an Veranstaltungen im Rahmen der internationalen Kunstausstellung „MAMA – Mutter Natur“ teil.