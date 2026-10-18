Cristiano Ronaldo kündigt 10-Millionen-Euro-Investition in neues Geschäftsprojekt an

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Cristiano Ronaldo kündigt 10-Millionen-Euro-Investition in neues Geschäftsprojekt an

Der Weltfußballstar und Unternehmer Cristiano Ronaldo baut sein Geschäftsimperium weiter aus. Wie das angesehene portugiesische Medium SIC Noticias berichtet, hat der 41-jährige Fußballer 10 Millionen Euro seines Privatvermögens investiert, um eine neue Premium-Mineralwassermarke zu entwickeln und zu produzieren.

Als gleichberechtigter Partner fungiert der große portugiesische Industriegigant Outeirinho Unternehmensgruppe.

Gesamtinvestition von 20 Millionen Euro und 50/50-Anteil

Das neue Geschäftsprojekt hat ein enormes finanzielles Volumen, wobei die Parteien die Kosten gleichmäßig aufgeteilt haben:

  • Investitionsverteilung: Die Outeirinho-Gruppe hat ebenfalls 10 Millionen Euro in das Projekt eingebracht, wodurch sich das gesamte Anfangsinvestitionsvolumen auf 20 Millionen Euro beläuft;

  • Gleichberechtigte Partnerschaft: Im Rahmen dieser Vereinbarung hält Cristiano Ronaldo genau 50 Prozent der Anteile am neuen Unternehmen;

  • Italienische Designer beauftragt: Die Entwicklung des Markenkonzepts und des Flaschendesigns wurde einem renommierten italienischen Designstudio übertragen.

Markteintritt 2027 und neue Arbeitsplätze

Für die neue Wassermarke wurden klare strategische Pläne festgelegt:

  • Inbetriebnahme der Fabrik: Die Fertigstellung der hochmodernen Abfüllanlage sowie die Markteinführung des Produkts sind für Ende 2027 geplant;

  • Internationaler Export: Das Produkt wird zunächst auf dem portugiesischen Binnenmarkt und anschließend über globale Handelsnetzwerke vertrieben;

  • Führender Partner auf dem portugiesischen Markt: Es ist erwähnenswert, dass das Unternehmen Outeirinho derzeit 45 Prozent des portugiesischen Mineralwassermarktes kontrolliert. Mit dem neuen Werk sollen in der Region Dutzende weitere Arbeitsplätze geschaffen werden.

Ronaldo und der gesunde Lebensstil: Die Erfahrung mit Ursu9

Cristianos Interesse am Wassergeschäft kommt nicht von ungefähr:

  • Das berühmte Ursu9-Projekt: Ronaldo stellte im Juni 2023 in Madrid offiziell die alkalische Mineralwassermarke Ursu9 vor und wurde deren Mitbegründer;

  • Förderung gesunder Gewohnheiten: Für den Fußballer, der stets eine gesunde Ernährung, Sport und den Konsum von reinem Wasser propagiert, passt dieser Bereich perfekt zu seiner persönlichen Marke und Philosophie.

Die Einführung der neuen Marke soll Ronaldos erfolgreichen Weg in der Geschäftswelt auch nach seiner aktiven Fußballkarriere sichern.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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