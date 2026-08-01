Russische Wissenschaftler haben eine bedeutende Sensation auf dem Gebiet der Geologie und Mineralogie vollbracht. Auf der Halbinsel Kola wurde ein extrem seltenes Mineral gefunden, das der Wissenschaft bisher völlig unbekannt war und dessen Wert den von Gold um ein Vielfaches übersteigt. Der Fund mit dem Namen „Kola-Ashcroftin“ versetzt Geologen weltweit aufgrund seiner komplexen kristallographischen Struktur und seiner einzigartigen chemischen Zusammensetzung in Erstaunen.

Laut RIA Novosti, unter Berufung auf das Ministerium für Wissenschaft und Hochschulbildung der Russischen Föderation, ist diese historische Entdeckung das Ergebnis gemeinsamer Forschungen des Kola-Wissenschaftszentrums der Russischen Akademie der Wissenschaften, der Staatlichen Universität Sankt Petersburg und des Fersman-Mineralogiemuseums.

1. Sensation in den Chibinen: Von einer unbekannten Probe zur wissenschaftlichen Entdeckung

Dieses einzigartige Mineral, das zuvor auf keinen geologischen Karten verzeichnet war, wurde in der berühmten Kirovsky-Mine im Chibinen-Massiv gefunden.

Als Forscher die ungewöhnliche Probe aus der Mine zunächst mit Standardmineralien verglichen, konnten sie diese nicht identifizieren und schickten das Objekt als „unbekannte Probe“ ins Labor. Nach tiefgreifenden kristallographischen und chemischen Analysen bestätigten die Wissenschaftler offiziell, dass eine für die Wissenschaft völlig neue mineralogische Art entdeckt wurde, und nannten sie „Kola-Ashcroftin“ (Kola ashcroftine).

2. „Teurer als Gold“: Der rekordverdächtige Wert des Minerals

Einer der sensationellsten Aspekte der Entdeckung ist, wie viel höher es im Vergleich zu üblichen Edelmetallen und Steinen auf dem Markt bewertet wird.

Nachersten Schätzungen von Experten erreicht der geschätzte Durchschnittspreis der Patina dieses Minerals 145 Dollar (oder 12.470 Rubel) pro 1 Millimeter. Dieser Wert bedeutet, dass er um ein Vielfaches höher ist als der Preis von reinem Gold, das auf dem Weltmarkt pro Gramm gehandelt wird.

„Der Preis für 1 Millimeter dieses Minerals macht es nicht nur zu einem geologischen Fund, sondern zu einem der wertvollsten und seltensten Mineralexemplare auf unserem Planeten“, — heißt es in der Analyse von Branchenexperten.

3. Chemische Einzigartigkeit: Eine unvergleichliche Kombination aus Yttrium, Calcium und Fluor

„Kola-Ashcroftin“ unterscheidet sich in seiner Zusammensetzung grundlegend von klassischen Silikaten. Das Mineral enthält ein Seltenerdelement, das für Hochtechnologien und die Industrie von entscheidender Bedeutung ist — Yttrium. dessen Vorhandensein wurde bestätigt.

Bestandteile und Einzigartigkeit des Minerals:

Hauptelemente: Silizium, Kalium, Natrium und das Seltenerdelement Yttrium;

Seltene Zusätze: Calcium, Mangan und Fluor;

Kristallstruktur: Besitzt eines der komplexesten und perfektesten Atomgitter unter den der Wissenschaft bekannten Mineralien.

In der Weltpraxis wurde ein ähnliches klassisches Ashcroftin (ein rosa, transparenter und extrem spröder Silikatstein) zuvor in Minen in Grönland, Kanada und Italien gefunden. Die auf der Halbinsel Kola gefundene Probe gilt jedoch als das einzige und einzigartige Analogon der Welt, da sie Calcium, Mangan und Fluor vereint.

4. Zukunftsaussichten: Wo wird das neue Mineral eingesetzt?

Russische Wissenschaftler planen, die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Minerals „Kola-Ashcroftin“ und seine potenziellen Möglichkeiten in praktischen Bereichen weiter zu erforschen.

Das Vorhandensein von Yttrium und anderen seltenen Elementen in seiner Zusammensetzung könnte dieses Mineral in Zukunft zu einer wichtigen fundamentalen Basis für die Schaffung von Hochtechnologie-Industrie, Quantenelektronik oder supraleitenden Materialien machen.

Fazit: Ein neues Kapitel in der russischen Geologie

Die Entdeckung von „Kola-Ashcroftin“ ist nicht nur eine weitere geologische Neuheit, sondern ein Beweis dafür, wie viele riesige und wertvolle Schätze noch in den Tiefen der Erde verborgen sind, die der Wissenschaft noch unbekannt sind. Diese Entdeckung war ein bedeutender historischer Schritt für die russische Grundlagenforschung und das Gebiet der Mineralogie.

Wie denken Sie, könnten solche seltenen Mineralien, die höher als Gold bewertet werden, zukünftige Technologien verändern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!