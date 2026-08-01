Russische Wissenschaftler entdecken kostbareres Mineral als Gold im Chibinen-Gebirge

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Russische Wissenschaftler entdecken kostbareres Mineral als Gold im Chibinen-Gebirge

In der Kirow-Grube im russischen Chibinen-Gebirge wurde ein neues Mineral entdeckt. Wissenschaftler gaben an, dass diese Substanz bisher in der wissenschaftlichen Literatur nicht verzeichnet war, und nannten sie „Kola-Ashcroftin“.

Es wurde festgestellt, dass das Mineral Yttrium enthält. Yttrium gehört zu den Seltenen Erden und gilt als wichtiger Rohstoff in der Hightech-Produktion.

Ersten Schätzungen zufolge kann der Wert einer ein Millimeter dicken Mineralschicht im Gestein etwa 145 US-Dollar erreichen. Aus diesem Grund wird der Fund bedingt als ein Mineral bezeichnet, das wertvoller als Gold ist.

Experten werden weiterhin seine Zusammensetzung, seinen Entstehungsprozess und seine industriellen Anwendungsmöglichkeiten untersuchen.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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