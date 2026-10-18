Neuer Verteidigungsminister im Iran ernannt — Wer ist Mehrdad Akhlaqi Ketabchi?

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Neuer Verteidigungsminister im Iran ernannt — Wer ist Mehrdad Akhlaqi Ketabchi?

Eine wichtige strategische Ernennung wurde in der Führung der Streitkräfte und des Verteidigungssektors der Islamischen Republik Iran vorgenommen. Durch den Beschluss des Parlaments (Madschles) des Landes wurde Mehrdad Akhlaqi Ketabchi offiziell als neuer Verteidigungsminister und Logistikchef der Streitkräfte des Iran bestätigt.

Pars Today Nach Angaben der Agentur stimmten von den 277 Abgeordneten, die an der parlamentarischen Abstimmung teilnahmen, 237 einstimmig für seine Kandidatur.

Diese Ernennung ist in der Geschichte des Iran von besonderer Bedeutung — Mehrdad Akhlaqi ist erst die dritte zivile Person (ohne militärischen Rang), die das Verteidigungsministerium des Landes leitet.

Grund für die dringende Ernennung: Der im Krieg gefallene Vorgänger

Die Notwendigkeit, den Leiter des Verteidigungsministeriums zu ersetzen, ergab sich vor dem Hintergrund der jüngsten heftigen militärischen Zusammenstöße in der Region:

  • Tod von General Aziz Nasirzadeh: Zuvor wurde das iranische Verteidigungsministerium von Brigadegeneral Aziz Nasirzadeh geleitet. Er kam jedoch während des intensiven 40-tägigen Krieges und der bewaffneten Zusammenstöße in der Region ums Leben;

  • Aufgabe der Verteidigungsrekonstruktion: Nach den militärischen Konflikten wurde einer der erfahrensten Ingenieure und Spezialisten der Branche in die Führung des Ministeriums berufen, um die Verteidigungsindustrie und das Raketenproduktionssystem schnell wieder aufzubauen.

Biografie von Mehrdad Akhlaqi Ketabchi: Vom Ingenieur zum Minister

Der neue Minister gilt als einer der wichtigsten Schöpfer der iranischen Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie:

  • Alter und früher Werdegang: Der 1954 geborene Akhlaqi war viele Jahre in Führungspositionen in militärtechnischen Bereichen tätig;

  • Leitung großer Organisationen: Vor seiner Ernennung leitete er die Industriegruppe „Shahid Bagheri“ und fungierte als CEO der Organisation für Luft- und Raumfahrtindustrie unter dem Verteidigungsministerium;

  • Raketenprojekte in den 2000er Jahren: Mehrdad Akhlaqi war seit Mitte der 2000er Jahre direkt an wichtigen strategischen Projekten des iranischen Raketenprogramms beteiligt. Später leitete er die Raketenstruktur „Shahid Bagheri“, die Teil der Organisation für Luft- und Raumfahrtindustrie ist.

Weggefährte des „Vaters des iranischen Raketenprogramms“ und das „Fateh-110“-Projekt

Die Arbeit des neuen Verteidigungsministers ist direkt mit der Gestaltung der Raketenkapazitäten des Landes verbunden:

  • Nähe zu Tehrani-Moghaddam: Akhlaqi arbeitete sehr eng mit Hassan Tehrani-Moghaddam zusammen, der von weltweiten Militärexperten als „Vater des iranischen Raketenprogramms“ und dessen wichtigster ideologischer Begründer anerkannt wird, und war dessen Weggefährte;

  • Entwicklung der „Fateh-110“: Er war aktiv am Entwurf, der Produktion und der Unterstützung der berühmten hochpräzisen „Fateh-110“ ballistischen Rakete beteiligt, die zu einer der wichtigsten Schlagkräfte der iranischen Armee geworden ist;

  • Internationale Sanktionen: Aufgrund seiner Beteiligung am iranischen Raketenprogramm wurde der Name von Mehrdad Akhlaqi Ketabchi mehrfach in offiziellen Dokumenten erwähnt, die in internationalen Sanktionslisten aufgeführt sind.

Die tiefe Erfahrung des neuen Leiters in der Raketen- und Luft- und Raumfahrttechnik zeigt, dass der Iran angesichts regionaler Spannungen der weiteren Modernisierung seines Verteidigungs- und Raketenprogramms Priorität einräumt.

IranMehrdad Akhlaqi KetabchiAziz NasirzadehPars Today
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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