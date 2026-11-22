Der internationale Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus könnte wieder aufgenommen werden, doch dies hängt davon ab, ob Washington die Forderungen Teherans akzeptiert und frühere Fehler eingesteht. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte, dass die Öffnung der strategischen Wasserstraße nicht schwierig sei, die USA jedoch die iranischen Bedingungen erfüllen müssten, die auf dem Völkerrecht basieren. Teheran diskutiert zudem neben Verhandlungen auch die Schaffung neuer Sicherheitsmechanismen im Persischen Golf.

Der Iran hat seine Position zur Lösung der Situation in der Straße von Hormus erneut dargelegt. Laut den Äußerungen von Außenminister Abbas Araghchi während seines Besuchs im Oman hängt die Wiederherstellung des internationalen Schiffsverkehrs davon ab, dass Washington die Forderungen des Iran erfüllt, die Verpflichtungen aus dem Völkerrecht einhält und frühere Fehler anerkennt.

Nach Ansicht Teherans sind für die Öffnung der Meerenge keine komplexen technischen Lösungen erforderlich. Die Hauptfrage ist die politische Entscheidung der USA und ihre Bereitschaft zu einer Einigung mit dem Iran.

Araghchi: „Die Wiederherstellung des Schiffsverkehrs in der Meerenge ist nicht schwierig“

Abbas Araghchi gab dies während seines Besuchs im Oman bekannt. Er betonte, dass die USA die vom Iran aufgestellten Bedingungen akzeptieren und ihre eingegangenen Verpflichtungen erfüllen müssten, um den Verkehr in der Straße von Hormus wieder aufzunehmen.

„Die Wiederherstellung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus ist keine schwierige Aufgabe. Dafür reicht es aus, dass die USA die Bedingungen des Iran akzeptieren, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Ein Ausweg aus der aktuellen Situation ist nur möglich, wenn die USA ihre Fehler eingestehen und ihre zuvor eingegangenen Verpflichtungen erfüllen“, schrieb Araghchi auf seinem Telegram-Kanal.

In der Erklärung des Ministers wird die Änderung der Position Washingtons als eine der Hauptbedingungen für die Lösung der Situation in der Meerenge genannt.