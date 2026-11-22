Welche 7 Forderungen stellt der Iran an die USA, um die Straße von Hormus zu öffnen?
Der internationale Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus könnte wieder aufgenommen werden, doch dies hängt davon ab, ob Washington die Forderungen Teherans akzeptiert und frühere Fehler eingesteht. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte, dass die Öffnung der strategischen Wasserstraße nicht schwierig sei, die USA jedoch die iranischen Bedingungen erfüllen müssten, die auf dem Völkerrecht basieren. Teheran diskutiert zudem neben Verhandlungen auch die Schaffung neuer Sicherheitsmechanismen im Persischen Golf.
Der Iran hat seine Position zur Lösung der Situation in der Straße von Hormus erneut dargelegt. Laut den Äußerungen von Außenminister Abbas Araghchi während seines Besuchs im Oman hängt die Wiederherstellung des internationalen Schiffsverkehrs davon ab, dass Washington die Forderungen des Iran erfüllt, die Verpflichtungen aus dem Völkerrecht einhält und frühere Fehler anerkennt.
Nach Ansicht Teherans sind für die Öffnung der Meerenge keine komplexen technischen Lösungen erforderlich. Die Hauptfrage ist die politische Entscheidung der USA und ihre Bereitschaft zu einer Einigung mit dem Iran.
Araghchi: „Die Wiederherstellung des Schiffsverkehrs in der Meerenge ist nicht schwierig“
Abbas Araghchi gab dies während seines Besuchs im Oman bekannt. Er betonte, dass die USA die vom Iran aufgestellten Bedingungen akzeptieren und ihre eingegangenen Verpflichtungen erfüllen müssten, um den Verkehr in der Straße von Hormus wieder aufzunehmen.
„Die Wiederherstellung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus ist keine schwierige Aufgabe. Dafür reicht es aus, dass die USA die Bedingungen des Iran akzeptieren, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Ein Ausweg aus der aktuellen Situation ist nur möglich, wenn die USA ihre Fehler eingestehen und ihre zuvor eingegangenen Verpflichtungen erfüllen“, schrieb Araghchi auf seinem Telegram-Kanal.
In der Erklärung des Ministers wird die Änderung der Position Washingtons als eine der Hauptbedingungen für die Lösung der Situation in der Meerenge genannt.
Iran und Oman diskutierten über die Sicherheit im Persischen Golf
Wie Araghchi mitteilte, erörterten der Iran und der Oman während der Konsultationen in Maskat auch die Frage der Schaffung neuer Mechanismen zur Gewährleistung der Sicherheit im Persischen Golf.
Der iranische Außenminister betonte, dass die Rolle der lokalen Staaten bei der Gewährleistung der Stabilität in der Region gestärkt werden müsse. Seiner Meinung nach sollten die Länder der Region auf ihre eigenen Kapazitäten und ihre Zusammenarbeit setzen, anstatt sich auf ausländische Militärkräfte zu verlassen.
Araghchi erklärte, dass der Dialog in diese Richtung begonnen habe, und unterstützte den unabhängigen Ansatz der Staaten bei regionalen Sicherheitsfragen.
Was beinhalten die 7 Forderungen Teherans zur Öffnung der Straße von Hormus?
Zuvor hatte Abbas Araghchi erklärt, dass der Iran bereit sei, auf Expertenebene mit den USA zu verhandeln und die Straße von Hormus auf der Grundlage eines Zweitagesplans zu öffnen. Dafür müsse Washington die sieben vom Iran aufgestellten Hauptforderungen erfüllen.
Medienberichten zufolge umfassen diese Forderungen, die den USA zuvor vertraulich übermittelt wurden, Folgendes:
1
Waffenstillstand an allen Fronten
Es wird gefordert, dass die USA und Israel nicht nur ihre Militäraktionen gegen den Iran, sondern auch gegen dessen Verbündete in der Region, insbesondere im Libanon, einstellen.
2
Aufhebung der Seeblockade
Vollständige Beendigung der von der US-Marine gegen iranische Häfen durchgeführten Blockade und Abzug amerikanischer Kriegsschiffe aus dem Konfliktgebiet.
3
Aufhebung der Sanktionen
Aufhebung der Beschränkungen Washingtons gegen den Iran, einschließlich der Maßnahmen, die den Export von iranischem Öl auf den Weltmarkt behindern.
4
Rückgabe eingefrorener Vermögenswerte
Wiederherstellung des Zugangs zu im Ausland blockierten iranischen Staatsgeldern. Deren Umfang wird auf mindestens 12 Milliarden Dollar geschätzt.
5
Zahlung von Entschädigungen für Schäden
Vollständige Entschädigung für die Schäden, die dem Iran infolge der Militäraktionen in den Jahren 2025 und 2026 entstanden sind.
6
Gewährung von Sicherheitsgarantien
Garantien der USA und ihrer Verbündeten, keine neuen Angriffe oder Provokationen gegen den Iran durchzuführen.
7
Anerkennung einer neuen Ordnung der Kontrolle über die Meerenge
Festigung eines neuen Rechtsregimes zur Regulierung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus, das auf der Kontrolle durch den Iran basiert.
Diese sieben Forderungen basieren auf Medienberichten; es gibt keine Informationen darüber, ob sie von den USA akzeptiert wurden oder zu einer offiziellen Vereinbarung geführt haben.
Warum ist die Situation um die Straße von Hormus für die ganze Welt wichtig?
Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten strategischen Routen für die globale Energieversorgung und den internationalen Seehandel. Diese Wasserstraße ist von besonderer Bedeutung für den Transport von Öl und anderen Energieressourcen aus dem Persischen Golf auf die Weltmärkte.
Daher kann jede Einschränkung in der Meerenge, militärische Spannungen oder eine Unterbrechung des Schiffsverkehrs Auswirkungen auf Ölpreise, Transportkosten, Versicherungstarife und internationale Handelsketten haben.
Die Bereitschaft des Iran zu Verhandlungen mit den USA und die erneute Darlegung seiner Bedingungen zur Öffnung der Straße von Hormus zeigen, dass die Möglichkeit einer diplomatischen Lösung in der Region besteht. Die Forderungen Teherans sind jedoch sehr umfassend und decken nicht nur den Schiffsverkehr ab, sondern auch Sanktionen, militärische Sicherheit, Finanzvermögen und regionale politische Beziehungen.
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