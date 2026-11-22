Der iranische Außenminister Abbas Araghchi reagierte auf die Aussage von US-Präsident Donald Trump, dass Washington kein Abkommen mit Teheran benötige, und erklärte, dass der Iran bisher keine Antwort aus Amerika erhalten habe.

Die Tür für mögliche Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA über die Öffnung der Straße von Hormus steht offen. Teheran signalisiert Bereitschaft, praktische Mechanismen, Verfahren und Zeitpläne für die Umsetzung mit Washington zu erörtern. Die iranische Seite betont jedoch, dass dieser Prozess ohne eine klare politische Position der USA und Maßnahmen zur Wiederherstellung des Vertrauens nicht beginnen könne.

Der Iran ist bereit, auf Expertenebene mit den USA über die Öffnung der Straße von Hormus zu verhandeln und sogar die Fristen für die Umsetzung einer Vereinbarung zu verkürzen. Teheran fordert jedoch von Washington ein klares Bekenntnis zur Verhandlungsbereitschaft sowie vertrauensbildende Maßnahmen. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi betonte, dass sieben Bedingungen erfüllt sein müssen, um die Straße zu öffnen.

Lesen Sie auch · 8 August Abkommen über die Straße von Hormus in Sicht: Welche Bedingungen stellt Iran?

Dass Washington klar und offen erklärt, ein Abkommen mit dem Iran anstreben zu wollen;

dass umfassende Maßnahmen zur Stärkung des Vertrauens ergriffen werden.

Der iranische Außenminister erklärte, dass bei Erfüllung dieser Anforderungen Vertreter beider Länder bereit seien, den Vorschlag zur Öffnung der Straße von Hormus und die Mechanismen zu dessen Umsetzung zu diskutieren.

„Wenn sie diese zwei Bedingungen erfüllen, sind wir bereit, mit der amerikanischen Seite dieses Projekt und die Wege zu dessen Umsetzung zu besprechen. Unsere Forderung ist klar: Unsere sieben Bedingungen für die Öffnung der Straße von Hormus müssen erfüllt werden. Sollten die Amerikaner natürlich eigene Vorschläge und Ansichten zur Umsetzung dieser Bedingungen haben, sind wir zum Dialog bereit“, sagte Araghchi in einem Interview mit der Zeitung Iran.

Iran bereit, die Frist für die Erfüllung der 7 Bedingungen zu verkürzen

Teheran schließt nicht aus, bei den Verhandlungen eine Einigung über konkrete Fristen oder technische Mechanismen zur Erfüllung der Bedingungen zu erzielen.

Laut Araghchi könnten der Iran und die USA darüber diskutieren, in welcher Form die Bedingungen formalisiert werden, wie das Verfahren zu deren Umsetzung aussieht und wie eine für beide Seiten zufriedenstellende Einigung erzielt werden kann.

Der Minister betonte, dass Zeitpläne in dieser Hinsicht für den Iran keine prinzipielle Frage seien. Er sagte, wenn die USA vorschlagen würden, den Prozess der Erfüllung der Bedingungen von zwei Tagen auf einen Tag oder sogar auf zwei Stunden zu verkürzen, sei Teheran bereit, diese Option zu diskutieren.

„Wenn sie beispielsweise die Frist (die für die Erfüllung der iranischen Bedingungen festgelegte Zeit) von zwei Tagen auf einen Tag oder sogar auf zwei Stunden ändern wollen, ist das für uns kein Problem. Wichtig ist, dass unsere Forderungen erfüllt werden. Wenn sie erfüllt sind, wird auch die Straße von Hormus geöffnet“, sagte der iranische Außenminister.

Wann könnte die Straße von Hormus geöffnet werden?

Araghchi teilte mit, dass der Iran auch zu Verhandlungen auf Expertenebene bereit sei. In diesem Prozess könnten der Inhalt der Bedingungen, die Methoden zu deren Umsetzung und die formale Art der Vereinbarung erörtert werden.

Gemäß dem vom Minister erwähnten Zweitagesvorschlag ist Teheran bereit, die Wasserstraße am zweiten Tag für den Schiffsverkehr zu öffnen, nachdem die USA die Forderungen des Iran erfüllt haben. Zudem ist vorgesehen, dass an diesem Tag Verhandlungen zwischen den beiden Ländern beginnen.

Die Forderungen des Iran beinhalten auch die Aufhebung der jüngsten Sanktionen, die von den USA gegen das Land verhängt wurden.

Bisher handelt es sich um die Bedingungen und den Vorschlag der Teheraner Seite; es liegen keine Informationen darüber vor, ob die USA diesen zugestimmt haben oder ob eine praktische Vereinbarung zur Öffnung der Straße von Hormus erzielt wurde.

Die Situation um die Straße von Hormus ist nicht nur für die Beziehungen zwischen dem Iran und den USA von strategischer Bedeutung, sondern auch für den internationalen Handel, den Energiemarkt und die Öltransportrouten. Daher ist die Erklärung Teherans zur Verhandlungsbereitschaft im Hinblick auf die weitere Entwicklung der geopolitischen Lage in der Region von großer Bedeutung.