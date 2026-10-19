Südkoreanerin unterzieht sich in 15 Jahren 400 Schönheitsoperationen

In Südkorea sorgte eine Frau für Aufsehen im Internet, nachdem sie bekannt gab, in den letzten 15 Jahren 300 Millionen Won, also etwa 210.000 Dollar, für verschiedene Eingriffe an ihrem Erscheinungsbild ausgegeben zu haben. Gil Li-won erklärte, dass sie in dieser Zeit insgesamt etwa 400 kosmetische Behandlungen durchlaufen hat.

Die Frau trat in der beliebten Unterhaltungssendung „It's Okay to Be a Martian“ auf dem Sender tvN STORY auf und erzählte, dass sie 2010 mit der plastischen Chirurgie begann. Ihren Angaben zufolge nahm sie während der Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen für das College an Gewicht zu, woraufhin ihr Umfeld sich über ihr Aussehen lustig machte. Später kritisierte auch einer ihrer Ex-Freunde ihr Aussehen. Dies veranlasste sie dazu, ihr Äußeres verändern zu wollen.

Gil enthüllte nicht, welchen Eingriff sie als Erstes vornehmen ließ. Die anfängliche Erfahrung gab ihr jedoch ein Verständnis für die Möglichkeiten der kosmetischen Chirurgie, woraufhin sie mit verschiedenen Behandlungen fortfuhr. Trotz der hohen Summen, die sie für ihr Aussehen ausgegeben hat, erklärte sie, dass sie derzeit nicht die Absicht habe, den Prozess vollständig zu beenden.

„Mein Freund, mit dem ich zwischen 27 und 30 Jahren zusammen war, kritisierte ständig mein Aussehen. Das hat mein Selbstvertrauen zerstört. Ich wollte mich komplett verändern. Dennoch bereue ich die plastischen Operationen nicht. Ich bin jetzt mit meinem Aussehen zufrieden und fühle mich selbstbewusst“, sagte Gil Li-won.

Sie gab an, in den letzten 15 Jahren Eingriffe wie Stirn-Fetttransplantationen, Ohrenkorrekturen, Lidstraffungen, Augenkorrekturen, Nasenkorrekturen, die Verkürzung des Abstands zwischen Nase und Oberlippe sowie Kinn- und Gesichtskonturierungen vorgenommen zu haben. Zudem ließ sie Grübchen bilden und wieder entfernen, Lippen aufspritzen und auflösen, Filler an Schultern und Schlüsselbein injizieren, Nackenfalten auffüllen und Botox an bestimmten Muskeln anwenden.

Darüber hinaus berichtete die Frau von Nadelbehandlungen im Gesäßbereich, Revisionsoperationen zur Korrektur von Ganzkörper-Fettabsaugungen, intravenösen Stammzellentherapien und verschiedenen Hautpflegebehandlungen.

„Wenn ich alle meine kosmetischen Behandlungen und Besuche beim Dermatologen zusammenzähle, komme ich auf etwa 400 Eingriffe. Das hat sich im Laufe der Zeit angesammelt“, so die Südkoreanerin.

Gil Li-won gab zu, dass es immer noch Aspekte an ihrem Aussehen gibt, die sie ändern möchte. Sie hat sich jedoch dazu entschlossen, dem Rat eines Arztes in einer Klinik für Fettabsaugung zu folgen. Der Spezialist empfahl ihr, keine übermäßigen Veränderungen mehr vorzunehmen und sich auf die Erhaltung ihres aktuellen Zustands zu konzentrieren.

Dennoch gab die Frau an, fast täglich dermatologische und orientalische Medizinkliniken zu besuchen, um ihr Aussehen zu pflegen.