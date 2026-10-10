Wird die USA in den Konflikt zwischen der Ukraine und Südkorea eingreifen?

Die ernsthafte diplomatische Krise, die in den letzten Wochen zwischen der Ukraine und Südkorea eskaliert ist, steht im Fokus internationaler Experten. Nachdem Südkorea am 8. Oktober seinen Botschafter in Kiew offiziell zurückgerufen hat, sind die Beziehungen auf den tiefsten Stand der letzten Jahre gesunken.

Der ehemalige ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin am 9. Oktober Deutsche Welle (DW) erklärte in einem Interview, dass der einzige Ausweg aus dieser diplomatischen Sackgasse die Vermittlung durch Washington und die sofortige Ernennung eines neuen Botschafters sei.

„Die Amerikanereinzubeziehen, wäre der logischste Schritt“

Pawlo Klimkin schlug vor, den Einfluss der USA zu nutzen, um das Problem zu lösen, wobei er die besondere Position Südkoreas in der globalen Politik berücksichtigte:

Washingtons Einfluss in Seoul: „Die Amerikaner in den Prozess einzubeziehen, wäre ein sehr logischer Schritt. Ihre Position und ihre Verbindungen dort sind ziemlich stark; sie wissen, wie man mit wem spricht. Die USA können diese Vermittlung sehr geschickt durchführen“, betonte der Diplomat.

Möglichkeit anderer Verbündeter: Der ehemalige Minister schloss nicht aus, dass auch andere Partner, deren Namen er nicht nannte, helfen könnten und dass einige Partner möglicherweise bereits hinter den Kulissen tätig sind.

Der seit einem Jahr unbesetzte Botschafterposten: Klimkin bewertete die Tatsache, dass die Ukraine seit über einem Jahr keinen außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter in Seoul hat, als großen strategischen Fehler und erklärte, dass zur Wiederaufnahme des Dialogs sofort ein Botschafter ernannt werden müsse.

Wurzel des Konflikts: Nordkoreanische Gefangene und Selenskyjs Erklärung

Die Spannungen zwischen Kiew und Seoul begannen nicht unerwartet, sondern nach einem konkreten, aufsehenerregenden Ereignis:

Rede vor der UN-Generalversammlung (23. September): Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung bekannt, dass zwei nordkoreanische Soldaten, die im Januar 2025 in der Region Kursk gefangen genommen wurden, an Südkorea übergeben wurden.

Verletzung der Vertraulichkeit und Seouls Zorn: Die südkoreanische Seite erklärte, dass diese Vereinbarung streng geheim hätte bleiben müssen, und forderte eine sofortige Entschuldigung von der offiziellen Kiewer Regierung.

Streit der Außenministerien und Rückruf des Botschafters: Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha sagte, die Vereinbarung sei von beiden Seiten unterschiedlich interpretiert worden, und drückte sein Bedauern darüber aus, dass der Streit an die Öffentlichkeit gelangt sei. Der südkoreanische Außenminister Cho Tae-yul hielt die Entschuldigung der Ukraine jedoch für unzureichend, woraufhin Seoul am 8. Oktober seinen Botschafter aus Kiew zurückrief.

Sicherheit und visumfreier Reiseverkehr in Frage gestellt

Die diplomatische Krise beeinträchtigt auch die künftigen strategischen Pläne beider Länder:

Komplexes Gleichgewicht der Beziehungen: Seoul hat die Beziehungen zu Moskau nicht vollständig abgebrochen – während in einigen Bereichen Sanktionen verhängt werden, bleiben Handel und Zusammenarbeit in anderen bestehen.

Gestoppte Verhandlungen: Aufgrund des Konflikts wurden wichtige Sicherheitsabkommen zwischen den beiden Ländern sowie Fragen zur Einführung eines visumfreien Reiseverkehrs nach Südkorea für ukrainische Staatsbürger auf unbestimmte Zeit eingefroren.

Die weitere Entwicklung der Situation hängt davon ab, ob Kiew einen neuen Weg der Einigung mit Seoul finden kann – entweder direkt oder unter Beteiligung der USA.