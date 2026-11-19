Im Gazastreifen haben die schwersten militärischen Aktivitäten seit dem Inkrafttreten des Waffenstillstandsabkommens im Oktober 2025 begonnen. Die israelische Armee hat eine Operation im zentralen Teil des Sektors westlich der „gelben Linie“ eingeleitet. Die Bewohner dreier Stadtviertel wurden angewiesen, ihre Häuser zu verlassen, und eine wichtige Verkehrsader wurde gesperrt.

Die Operation begann am 18. November in der Nähe der Flüchtlingslager Bureij und Nuseirat. Das israelische Militär erklärte, dieser Schritt richte sich gegen die Infrastruktur der Hamas. Die Hamas hingegen wertete dies als groben Bruch des Waffenstillstandsabkommens.

Israelisches Militär überschreitet die „gelbe Linie“ nach Westen

Die israelische Armee begann die Operation in den Gebieten 660, 661 und 666 im Zentrum von Gaza. Diese Orte liegen in der Umgebung der Flüchtlingslager Bureij und Nuseirat.

Seit dem Abkommen vom Oktober 2025 galt die „gelbe Linie“ als Grenze zwischen den von Israel kontrollierten Gebieten und den von der Hamas verwalteten Teilen. Laut Reuters und anderen internationalen Medien rückten israelische Panzer über diese Linie nach Westen in Richtung der Salah-ad-Din-Straße vor. Dies gilt als die erste derartige Bodenoperation seit Inkrafttreten des Abkommens.

Bewohner dreier Stadtviertel werden evakuiert

Die israelische Behörde für die Koordinierung ziviler Angelegenheiten in den palästinensischen Gebieten forderte die Bewohner dreier Gebiete um Bureij und Nuseirat auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Während der Operation wurde der Verkehr auf Teilen der Salah-ad-Din-Straße, der Hauptverbindung zwischen dem Norden und dem Zentrum des Gazastreifens, unterbrochen. Palästinensische Quellen berichteten, dass Familien nach Artilleriebeschuss und Schusswechseln ihre Häuser und provisorischen Unterkünfte verlassen haben.

Was sagen Israel und die Hamas?

Die israelische Armee beschrieb die Operation als „gezielte“ Aktion. Laut einer Erklärung des Militärs ist das Ziel die Zerstörung der Hamas-Infrastruktur im Zentrum von Gaza und die Beseitigung von Objekten, die eine Bedrohung für die israelischen Truppen in der Nähe der „gelben Linie“ darstellen.

Die Zeitung „The Times of Israel“ berichtete, dass im Rahmen der Operation die Zerstörung eines Tunnels in dem Gebiet geplant sei. Es wurde bekannt, dass neben der israelischen Armee auch Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet an der Operation beteiligt waren.

Die Hamas bezeichnete diese Schritte Israels als „groben Bruch“ des Waffenstillstandsabkommens. Sie verurteilte die Operation und betonte, dass sie zu einer Zwangsumsiedlung der Bevölkerung führe.

Humanitäre Lage in Gaza verschlechtert sich weiter

Während die militärischen Aktionen in Gaza andauern, wächst der Bedarf der Bevölkerung an Unterkünften, Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs. Internationalen Nachrichtenagenturen zufolge wurden im Sektor mehr als 1,7 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen.

Mit dem nahenden Winter könnte sich die Lage der obdachlosen Familien weiter verschlechtern. Die neue Operation erhöht das Risiko weiterer Vertreibungen und Schwierigkeiten bei der Lieferung humanitärer Hilfe.

Trotz des seit Oktober 2025 geltenden Abkommens sind die militärischen Zusammenstöße in Gaza also nicht zum Stillstand gekommen. Das Vordringen der israelischen Armee westlich der „gelben Linie“ deutet darauf hin, dass sich die Lage in der Region weiter zuspitzen könnte.