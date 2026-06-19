Kurier verdiente 3 Millionen Dollar durch Prüfungen für Studenten

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Kurier verdiente 3 Millionen Dollar durch Prüfungen für Studenten

In Großbritannien wurde ein riesiger Betrug aufgedeckt: Ein Amazon-Kurier wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er fast 3,1 Millionen Dollar (2,4 Millionen Pfund) verdient hatte, indem er Prüfungen und Kursarbeiten im Namen von Studenten schrieb, berichtet die BBC.

Berichten zufolge besitzt der 43-jährige Shahid Adnan einen PhD-Grad und bot neben seiner Tätigkeit als Kurier kostenpflichtige Dienstleistungen für Studenten an. Er übernahm das Bestehen von Tests, das Schreiben von Prüfungen und die Erstellung von Kursarbeiten.

In einigen Fällen wurde berichtet, dass er bis zu 18.000 Dollar für diese Dienste verlangte.

Das kriminelle System wurde 2023 aufgedeckt. Nachdem ein Universitätsstudent eine vorbereitete Arbeit eingereicht hatte, stellte die Untersuchung fest, dass sich auf einem USB-Stick auch Logins und Passwörter für den Zugriff auf das Universitätssystem befanden.

Dadurch wurde bekannt, dass Adnan über die Konten der Studenten in das System gelangte und die Aufgaben in deren Namen erledigte.

Bei den Ermittlungen wurden in seinem Haus große Mengen an Bargeld gefunden, und auf seinen Bankkonten wurden über 3,1 Millionen Dollar entdeckt. Es wird vermutet, dass er verschiedene akademische Arbeiten für etwa 124 Studenten weltweit erledigt hat.

Vereinigtes KönigreichAmazonBBCShahid Adnan
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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