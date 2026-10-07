Ein bedeutender diplomatischer Schritt von großer Bedeutung für die Geopolitik der Kaukasusregion und Europas wurde vollzogen. Großbritannien und die Regierungen Aserbaidschans haben sich vollständig auf den Text eines historischen Abkommens geeinigt, das die gegenseitigen Beziehungen offiziell auf eine neue Stufe hebt – den Status einer strategischen Partnerschaft.

Diese wichtige Nachricht wurde auf der 8. Sitzung der zwischenstaatlichen gemeinsamen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Baku vom Staatsminister für Handel im britischen Ministerium für Wirtschaft und Handel Anas Sarwar bekannt gegeben.

Unterzeichnung durch Aliyev und den britischen Premierminister erwartet: Die Arbeit beginnt ab sofort

Der Staatsminister betonte, dass beide Länder bereits im vergangenen Jahr vereinbart hatten, die Beziehungen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft zu heben, und dass in der Zwischenzeit intensive Verhandlungen über den offiziellen Text geführt wurden:

Unterzeichnung auf höchster Ebene: „Ich freue mich auf das Treffen zwischen dem britischen Premierminister und dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev, um diese strategische Partnerschaft gemeinsam zu unterzeichnen“, sagte der Vertreter der britischen Regierung;

Keine Zeit verlieren: Die Parteien haben vereinbart, nicht auf die offizielle Unterzeichnungszeremonie zu warten, sondern eine spezielle Arbeitsgruppe zu bilden, die dieses Abkommen umsetzt und konkrete praktische Vorteile für die Bürger beider Länder bringt.

Von der Verteidigung bis zur Energie: Prioritäten der Zusammenarbeit

Die strategische Partnerschaft im neuen Format deckt gleichzeitig eine Reihe lebenswichtiger Bereiche ab:

Sicherheit und Verteidigung: Regionale Stabilität, Stärkung der Verteidigungskapazitäten und systematische Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich;

Wirtschaft und Innovation: Steigerung des bilateralen Handelsvolumens, Gewinnung neuer Technologien und Ausbau des gegenseitigen Investitionsklimas;

Energie und Infrastruktur: Entwicklung traditioneller und grüner Energieprojekte sowie Stärkung der Verbindungen im Bildungssystem.

Aserbaidschanische Beamte betonten, dass der Fokus derzeit auf der Förderung des Wirtschaftswachstums und der Gewinnung großer Investitionen für die Märkte beider Länder liegt.

Ein 30-jähriges Fundament und die Rolle von bp

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen London und Baku bildet seit drei Jahrzehnten die Grundlage für die erfolgreichsten Projekte der Region:

„Vertrag des Jahrhunderts“ und Energiesicherheit: Seit über 30 Jahren sind britische Unternehmen, insbesondere der globale Energieriese bp und seine Partner, zentrale Akteure der wirtschaftlichen Entwicklung Aserbaidschans;

Zuverlässige Versorgung Europas: Britische Investitionen, modernes Wissen und Erfahrung dienten als Grundlage dafür, dass Aserbaidschan seine riesigen Kohlenwasserstoffressourcen auf die Weltmärkte bringen und seine entscheidende Rolle im europäischen Energiesicherheitssystem festigen konnte.

Es wird erwartet, dass das neue strategische Partnerschaftsabkommen das Bündnis zwischen Aserbaidschan und Großbritannien nicht nur im Südkaukasus, sondern auch auf den Transitrouten, die Europa und Asien verbinden, auf eine neue geopolitische Ebene heben wird.