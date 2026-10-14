Ein 4000 Jahre altes Geheimnis aus dem Wasser: Unerwartete archäologische Sensation in Großbritannien

In Großbritannien führte eine beispiellose Hitzewelle und Dürre im Sommer dieses Jahres zu einer unerwarteten historischen Entdeckung. Durch den drastischen Rückgang des Wasserspiegels im Fernworthy-Stausee in der Grafschaft Devon im Südwesten Englands kam eine versunkene Siedlung aus der Bronzezeit zum Vorschein.

Laut einem Bericht der renommierten britischen The Independent haben Archäologen auf dem Boden des ausgetrockneten Stausees einzigartige Denkmäler und wertvolle Artefakte aus verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte entdeckt.

Die 4000 Jahre alte Siedlung unter Wasser: Was wurde gefunden?

Durch das zurückweichende Wasser wurde den Archäologen ein Blick auf mehrere Jahrtausende Geschichte freigegeben:

Häuser aus der Bronzezeit: Forscher identifizierten auf dem Grund des Stausees acht kreisförmige Steinhäuser, die etwa 4000 Jahre alt sind; Antike Komplexe:

Neben den Häusern wurden auch Steinkreise (Cromlechs) sowie antike Grabhügel entdeckt; Münzen aus der Tudor-Zeit:

Zudem wurden bei den Ausgrabungen und Untersuchungen Münzen aus der Tudor-Dynastie des 16. Jahrhunderts, genauer gesagt aus den 1540er Jahren gefunden, was darauf hindeutet, dass dieser Ort auch in späteren Jahrhunderten aktiv genutzt wurde. Anomale Hitze und Wasserkrise: Rekordwerte

Die Freilegung der archäologischen Stätten wurde durch die

landesweite Wasserknappheit in Großbritannien verursacht:

Fernworthy-Stausee bei 30 Prozent: Aufgrund der sommerlichen Hitze ist der Wasserstand im Fernworthy-Stausee auf nur 30 Prozent seiner Gesamtkapazität gesunken;

Landesweite Knappheit: Der durchschnittliche Wasserstand aller Stauseen im Königreich liegt 20 Prozent unter dem saisonalen Normalwert. Von 31 überwachten Großspeichern sind 12 nicht einmal zur Hälfte gefüllt, bei 8 weiteren werden gefährlich niedrige Stände verzeichnet;

Austrocknung des Grundwassers: Auch der Grundwasserspiegel sinkt stetig, und laut Behörden wären monatelange ergiebige Regenfälle nötig, um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.

Wie lange hält die Dürre an?

Im Sommer wurde Großbritannien von fünf starken Hitzewellen heimgesucht, die mehrfach historische Temperaturrekorde brachen und Waldbrände sowie eine großflächige Wasserknappheit auslösten. Besonders die südlichen Regionen Englands waren schwer betroffen.

Obwohl die Prognosen der Meteorologen für herbstliche Niederschläge die Lage in vielen Regionen leicht entspannen könnten, gehen Experten davon aus, dass in Devon, Cornwall und East Anglia eine schwere Dürre bis Anfang April 2027 anhalten könnte.