„Das wäre fantastisch!“: Trump spricht sich für die Vereinigung von Irland und Nordirland aus

Eine aufsehenerregende geopolitische Äußerung, die die traditionelle „besondere Beziehung“ zwischen den USA und Großbritannien ernsthaft erschüttern könnte, wurde laut. Der Chef des Weißen Hauses, Donald Trump hat sich offen für die Vereinigung von Nordirland, das derzeit zu Großbritannien gehört, und der unabhängigen Republik Irland zu einem einzigen Staat ausgesprochen. Bei einem Treffen in Dublin mit dem irischen Premierminister Micheál Martin bezeichnete Trump eine solche historische Vereinigung als „fantastische Perspektive“ und betonte, dass dieser Prozess früher oder später ohnehin stattfinden werde. Diese Position, die direkt die territoriale Integrität Großbritanniens berührt, sorgte trotz des scharfen Widerstands aus London für großes Aufsehen in der internationalen Diplomatie. Was steckt hinter Trumps unerwarteter Bemerkung in Dublin, wie hat London darauf reagiert und könnte der „Nordirlandkonflikt“, der durch das Karfreitagsabkommen von 1998 beigelegt wurde, wieder aufflammen?

„Es wird ohnehin passieren“: Trumps scharfe Worte in Dublin

Der US-Präsident äußerte seine Ansichten zur Vereinigung der beiden Irlands offen vor Journalisten:

„Eine fantastische Vereinigung“: „Ich will keine Probleme verursachen, aber ich sage Ihnen, ich würde es sehr gerne vereint sehen. Es wird letztendlich passieren... Ich denke, es wäre fantastisch“, verbarg Trump seinen Wunsch nicht;

Eingriff in die britische Souveränität: Ohne die geringste Verlegenheit, eine Meinung gegen die territoriale Integrität Großbritanniens zu äußern, kommentierte der Präsident kühl, dass London „vielleicht etwas dazu zu sagen hat“;

Treffen mit dem irischen Premierminister: Diese resonanten Äußerungen fielen während Trumps offiziellen Verhandlungen mit dem irischen Premierminister Micheál Martin in Dublin.

Offene Konfrontation mit London: Steht ein Referendum auf der Tagesordnung?

Trumps Aussage war ein direkter Gegenangriff auf die feste Haltung des britischen Premierministers:

Gegen die Ablehnung von Andy Burnham: Trumps Worte standen im direkten Widerspruch zu einer kürzlichen offiziellen Erklärung des britischen Premierministers Andy Burnham, der betont hatte, dass ein Referendum über den Austritt Nordirlands aus dem Königreich „nicht auf der Tagesordnung“ stehe;

Normen des Belfast-Abkommens von 1998: Gemäß den Bedingungen des historischen Abkommens, das drei Jahrzehnte blutiger Konflikte und Terrorwellen beendete, kann ein Referendum über die Abspaltung Nordirlands nur durch eine Entscheidung der britischen Regierung durchgeführt werden;

Gespaltene öffentliche Stimmung: Obwohl viele Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Bevölkerung der Region weiterhin lieber Teil Großbritanniens bleiben möchte, bleibt die Lage komplex.

Brexit-Folgen und die Wiedergeburt der „irischen Frage“

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) hat diesen alten Streit neu entfacht:

Befürworter des Abbruchs der Beziehungen zu London haben zugenommen: Nach dem EU-Austritt Großbritanniens ist die Zahl der Menschen in Belfast, die die Beziehungen zu London abbrechen und sich mit der Republik Irland, einem EU-Mitglied, vereinen wollen, deutlich gestiegen;

Wirtschaftliche und zollrechtliche Hindernisse: Die Zollkontrollen in der Irischen See zwischen Großbritannien und Nordirland schüren Unmut in der lokalen Bevölkerung und der Wirtschaftselite;

Der Trump-Faktor und die globale Diplomatie: Die offene Unterstützung des US-Präsidenten für ein so sensibles Thema könnte nationalistische Kreise in Nordirland weiter ermutigen und eine ernsthafte Krise in der britischen Innenpolitik auslösen.

Donald Trumps Aussage hat nicht nur die heiklen Beziehungen zwischen Großbritannien und Irland, sondern auch das Bündnis zwischen Washington und London auf die Probe gestellt. Die Idee eines „vereinten Irlands“ wird nun nicht mehr nur von lokalen Politikern, sondern auch vom Chef des Weißen Hauses ausgesprochen.

Glauben Sie, dass Donald Trumps Aufruf zur Vereinigung Nordirlands mit der unabhängigen Republik Irland eine offene Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines verbündeten Staates ist oder eine Forderung nach Wiederherstellung historischer Gerechtigkeit? Glauben Sie, dass Nordirland letztendlich von Großbritannien abfallen wird? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse einer unerwarteten geopolitischen Wende in der Weltpolitik mit all Ihren Freunden und Analyse-Fans!