Retter, der ein Baby während einer Überschwemmung in den Armen hält, wird gefeiert (Video)

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Retter, der ein Baby während einer Überschwemmung in den Armen hält, wird gefeiert (Video)

In der türkischen Provinz Sakarya sorgte der Einsatz von Rettungskräften, die während einer Überschwemmung ein Baby mithilfe eines Seilsystems in Sicherheit brachten, für große Anerkennung bei Internetnutzern. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu.

Der Vorfall ereignete sich im Bezirk Sapanca, nachdem starker Regen einen Bach über die Ufer treten ließ und eine Familie in einem Bungalow eingeschlossen wurde. Die Rettungskräfte installierten ein Seilsystem und brachten insgesamt acht Personen, darunter ein Baby, ein Kind und zwei Frauen, in Sicherheit.

Während der Rettungsaktion bemerkte der Helfer, der das Baby an seine Brust drückte, dass es aufwachte und zu weinen begann, und versuchte, es zu beruhigen und wieder in den Schlaf zu wiegen. Seine liebevolle Art gegenüber dem Kind wurde in Videos festgehalten und zog die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich.

Die Rettungskräfte schlossen diesen schwierigen Einsatz erfolgreich ab und konnten die Familie in Sicherheit bringen. Die Fürsorge für das Baby zeigte einmal mehr, dass Menschlichkeit und Mitgefühl selbst in gefährlichen Situationen nicht vergessen werden.

SakaryaAnadoluSapancaRettungskräfteTürkei
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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