Starke Regenfälle in den USA: Evakuierungen und ein Todesopfer

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Starke Regenfälle in den USA: Evakuierungen und ein Todesopfer

In mehreren US-Bundesstaaten haben heftige Regenfälle zu Überschwemmungen geführt. In einigen Gebieten wird die Bevölkerung an sicherere Orte evakuiert, da Straßen und Wohngebäude überflutet wurden.

Laut ABC News kam es seit dem 30. Oktober in den Bundesstaaten Nevada, Arizona und Colorado zu sintflutartigen Regenfällen. In Las Vegas und der Umgebung wurden Straßen überflutet und zahlreiche Fahrzeuge von den Wassermassen mitgerissen. In Henderson leisteten Rettungskräfte mehreren Personen Hilfe. Eine dieser Personen verstarb später im Krankenhaus.

Auch in Arizona hat sich die Lage verschärft. In Sedona und anderen Regionen mussten aufgrund der Hochwassergefahr Evakuierungen eingeleitet werden. In Colorado stiegen die Wasserpegel der Flüsse auf ein gefährliches Niveau an, was zur Sperrung einiger Autobahnen führte.

Darüber hinaus wurden auch in den Bundesstaaten Utah und New Mexico Warnungen vor Überschwemmungen herausgegeben.

Meteorologen führen die starken Niederschläge auf feuchte Luftströmungen zurück, die in die Region gezogen sind, sowie auf die bereits durch frühere Regenfälle gesättigten Böden. In einigen Gebieten werden weitere Niederschläge erwartet.

USAÜberschwemmungNaturkatastropheLas VegasUnwetter
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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