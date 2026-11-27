Während einer schweren Überschwemmung im Bundesstaat Paraná im Südwesten Brasiliens wurde ein Neugeborenes auf wundersame Weise aus einem überfluteten Haus gerettet. Der Vorfall ereignete sich nahe der Grenze zu Argentinien Santo Antônio do Sudoeste in der Stadt.

Details zur Rettungsaktion: Eine Babybadewanne und ein Seil statt eines Bootes

Aufgrund unaufhörlicher Regenfälle stieg der Wasserspiegel rapide an und umschloss das Haus, in dem sich das Baby befand, vollständig. Da es in der Gegend an Rettungsbooten mangelte, beschlossen argentinische Feuerwehrleute, lokale Retter und Nachbarn, sofort verfügbare Hilfsmittel zu nutzen:

Ungewöhnliche Rettungsmethode: Die Retter legten das Baby in eine wasserdichte Babybadewanne, banden diese mit einem stabilen Seil fest und zogen es vorsichtig über das Wasser in Sicherheit.

Beteiligung der Eltern: Die Eltern des Kindes waren ebenfalls direkt an dem komplexen Rettungseinsatz beteiligt.

Zustand des Babys: Medienberichten zufolge ist der Zustand des Säuglings stabil und gut; es besteht keine Lebensgefahr.

Allgemeine Lage und Ausmaß der Schäden im Bundesstaat Paraná

Die Region leidet bereits in der zweiten Woche unter Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle. Nach Angaben des Zivilschutzes des Bundesstaates sind die Folgen der Naturkatastrophe schwerwiegend:

Kennzahlen Details zu Schäden und Lage Ausmaß des Notstands Im Bundesstaat Paraná etwa 40 Städten wurde der Notstand ausgerufen Schäden in Santo Antônio do Sudoeste Infolge übertretender Flüsse 340 Menschen betroffen und 150 Häuser beschädigt Opfer und Evakuierung Durch die Überschwemmungen sind sechs Menschen ums Leben gekommen, Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen

Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach die Solidarität und der Einfallsreichtum von Nachbarn und Rettern bei solchen Naturkatastrophen für die Lebensrettung?

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