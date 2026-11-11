Schimpanse in den USA nach Überschwemmung per Drohne mit Nahrung versorgt

Im US-Bundesstaat Florida wurde ein Schimpanse, der aufgrund starker Regenfälle in einem überfluteten Gebiet festsaß, per Drohne mit Nahrung und Decken versorgt. Der Vorfall ereignete sich im Schimpansen-Reservat „Save the Chimps“ in der Nähe der Stadt Fort Pierce, wie Associated Press berichtete.

Es wurde mitgeteilt, dass Anfang November tagelange heftige Regenfälle dazu führten, dass die Kanäle auf dem Gelände des Reservats über die Ufer traten und die internen Wege überflutet wurden. Normalerweise werden die Tiere täglich mit etwa 1,4 Tonnen Futter versorgt, das mit Golfcarts transportiert wird. Aufgrund der Überschwemmung konnten die Mitarbeiter ihre üblichen Transportmittel jedoch nicht nutzen.

Insbesondere ein 38-jähriger Schimpanse namens Caleb saß in einem von Wasser umgebenen Außenbereich fest. Daraufhin beschlossen die Mitarbeiter, eine spezielle Drohne einzusetzen, die zuvor für Notfälle angeschafft worden war. Mit ihrer Hilfe wurden Caleb Nahrung und Decken geliefert.

In dem verbreiteten Video ist zu sehen, wie der Schimpanse eine Banane aus der Papiertüte nimmt, die die Drohne gebracht hatte. Später überquerte er vorsichtig ein über das überflutete Gebiet gespanntes Seil und gelangte selbstständig in einen Bereich, den die Mitarbeiter erreichen konnten.

Nach Angaben der Reservatsverwaltung leben dort mehr als 200 Schimpansen. Die Tiere blieben in ihren höher gelegenen Unterkünften in Sicherheit. Die Mitarbeiter nutzten zudem Lastwagen und Traktoren, um sie mit Nahrung und notwendigen Hilfsmitteln zu versorgen.

Laut der Naturschutzorganisation haben die Überschwemmungen auch die Wege, Gebäude und technische Ausrüstung des Reservats beschädigt. Derzeit laufen die Wiederherstellungsarbeiten in dem Gebiet.

Auf diese Weise hat die Drohnentechnologie in einer Notsituation nicht nur Menschen, sondern auch Tieren geholfen.