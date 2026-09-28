Überschwemmungen in Bangkok: Lebensmittelmarkt schwimmt, 327 Mio. Dollar Schaden (Video)

·8·Welt
Überschwemmungen in Bangkok: Lebensmittelmarkt schwimmt, 327 Mio. Dollar Schaden (Video)

Die thailändische Hauptstadt Bangkok ist infolge heftiger saisonaler Regenfälle und steigender Flusspegel von beispiellosen Überschwemmungen betroffen. Obwohl das Wasser in den Straßen der Stadt meterhoch steht, setzen die Einwohner und Händler ihre Arbeit fort: Lebensmittelstände, Gemüse und Fleischprodukte werden in Plastikwannen und auf speziellen schwimmenden Plattformen direkt im Wasser verkauft.

In sozialen Netzwerken verbreitete Aufnahmen zeigen Käufer, die hüfthoch im Wasser stehen, während Verkäufer ihre mit Lebensmitteln beladenen schwimmenden Behälter durch die Strömung ziehen. Offiziellen Schätzungen zufolge hat diese Naturkatastrophe der thailändischen Wirtschaft bereits einen schweren finanziellen Schaden von mindestens 327 Millionen Dollar zugefügt.

«Schwimmende Märkte, hüfthohe Strömungen und 327 Millionen Dollar Schaden»: Die 5 wichtigsten Punkte der Katastrophe

Die wichtigsten Fakten zur Notlage und den Folgen der Überschwemmungen in Bangkok:

  • Straßen, die zu «schwimmenden Märkten» wurden: Aufgrund der Flut stehen die zentralen Lebensmittelstände der Hauptstadt vollständig unter Wasser; die Händler haben ihre Waren auf schwimmende Behälter verlagert.

  • Enormer wirtschaftlicher Schaden von 327 Millionen Dollar: Die Naturkatastrophe hat die Handelsinfrastruktur, die Logistik und kleine Unternehmen mit über einer Viertelmilliarde Dollar schwer getroffen.

  • Handel im Wasser: Trotz der schwierigen Bedingungen setzen Käufer und Verkäufer den Warenaustausch mithilfe von Booten und schwimmenden Wannen fort.

  • Bedrohung der Lebensmittelsicherheit: Die Lagerung von Gemüse, Fleisch und Fisch in verschmutztem Wasser führt zu einer sanitären Krise in der Stadt.

  • Infrastruktur- und Verkehrskollaps: In vielen Stadtteilen ist der Fußgänger- und Fahrzeugverkehr vollständig zum Erliegen gekommen, Rettungsdienste wurden mobilisiert.

Klassifizierung der Überschwemmungen in Bangkok und der Schadensindikatoren

Analyse der Lage basierend auf offiziellen thailändischen Quellen und Videomaterial:

Wichtige Kriterien und Richtungen

Im Notfall registrierte Indikatoren

Geografie des Vorfalls

Thailands Hauptstadt Bangkok und angrenzende Handelsviertel

Verursachter finanzieller Schaden

327.000.000 US-Dollar (erste offizielle Schätzung)

Handelsformat und Anpassung

Schwimmende Plastikwannen, Boote und Holzplattformen

Bewegung von Einwohnern und Käufern

Waten durch hüfthohes Wasser

Hauptrisiken

Sanitäre und epidemiologische Gefahren, Logistikunterbrechungen und Preissteigerungen

Zustand der kommunalen Dienste

Einsatz von Wasserpumpen und Notfallteams

Wirtschaftliche und ökologische Expertise: Warum steht Bangkok so leicht unter Wasser?

Schlussfolgerungen von Hydrologen, Ökonomen und Infrastrukturanalysten:

  • «Geografische Lage und das Absinken der Stadt»: Bangkok liegt nur 1,5 Meter über dem Meeresspiegel und sinkt aufgrund der jahrelangen Grundwasserentnahme und des Gewichts schwerer Gebäude jährlich um mehrere Zentimeter; bei starken Monsunregen tritt der Chao Phraya über die Ufer und verwandelt die Straßen sofort in Seen.

  • Sanitäre und lebensmittelbezogene Risiken: Wie in den Videos zu sehen, werden Fleisch- und Fischprodukte unter unhygienischen Bedingungen im Wasser gelagert; dies kann im heißen Klima zu massiven Ausbrüchen von Darminfektionen und bakteriellen Krankheiten führen.

  • Eine Lektion für 327 Millionen Dollar: Der Ausfall von Lieferketten und Märkten zeigt, dass die Entwässerungs- und Dammsysteme der thailändischen Hauptstadt dringend modernisiert werden müssen, da sonst jährliche saisonale Überschwemmungen das BIP des Landes um Milliarden Dollar schmälern könnten.

Ist es Ihrer Meinung nach ein Zeichen von Fleiß, dass die Menschen trotz der Überflutung ihre Geschäfte fortsetzen, oder eine gefährliche sanitäre Notwendigkeit? Wie sollte die Stadtplanung verbessert werden? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

BangkokThailandÜberschwemmungSchwimmende MärkteNaturkatastrophe
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Schwere Überschwemmungen in Bangkok: Alle 50 Bezirke zum Katastrophengebiet erklärtSchwere Überschwemmungen in Bangkok: Alle 50 Bezirke zum Katastrophengebiet erklärtGestern 02:16Überschwemmung in Nepal spült fünf Elefanten nach Indien (Video)Überschwemmung in Nepal spült fünf Elefanten nach Indien (Video)27 August 20:31„Kriegsplan“: Großbritannien empfiehlt Bürgern Vorräte an Wasser und Konserven„Kriegsplan“: Großbritannien empfiehlt Bürgern Vorräte an Wasser und Konserven19 September 17:12Notstand in Japan: 2 Millionen Menschen werden evakuiert!Notstand in Japan: 2 Millionen Menschen werden evakuiert!10 September 08:32Region am Rande des Dursts: Zentralasiens Gletscher schmelzenRegion am Rande des Dursts: Zentralasiens Gletscher schmelzen21 September 18:21Forbes enthüllt: Donald Trumps Vermögen ist auf 7,3 Milliarden Dollar gestiegenForbes enthüllt: Donald Trumps Vermögen ist auf 7,3 Milliarden Dollar gestiegen16 September 08:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten