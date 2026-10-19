In Aserbaidschan hielten Lehrerin und Schülerinnen mit Hidschab den Unterricht auf der Straße ab

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In Aserbaidschan hielten Lehrerin und Schülerinnen mit Hidschab den Unterricht auf der Straße ab

In Aserbaidschan Eine Lehrerin und mehrere Schülerinnen, denen aufgrund des Tragens eines Hidschabs der Zutritt zum Schulgebäude verwehrt wurde, setzten den Unterricht draußen auf dem Gehweg fort. Videos des Vorfalls verbreiteten sich in den sozialen Medien und erregten öffentliche Aufmerksamkeit.

Laut einem Bericht von Roya News English ereignete sich der Vorfall vor dem Hintergrund von Protesten gegen neue Anforderungen an die Schulkleidung. Das aserbaidschanische Ministerkabinett hatte am 21. September Änderungen an den Regeln für Schuluniformen vorgenommen.

Die neuen Anforderungen zielen darauf ab, die Kleidung der Schüler nach einem einheitlichen Standard zu regeln und die Prinzipien der Säkularität in Bildungseinrichtungen zu wahren. Das Dokument enthält kein direktes Verbot des Hidschabs. Es gibt jedoch Berichte, dass diese Regeln in einigen Schulen genutzt werden, um Schülerinnen und Lehrerinnen mit Hidschab den Zugang zur Bildungseinrichtung zu verwehren.

Die Situation hat im Land zu Protesten und Boykotten des Unterrichts geführt. Die Debatten drehen sich hauptsächlich um die Anforderungen an Schuluniformen, die Freiheit der Religionsausübung sowie das Recht der Schüler auf Bildung.

Die aserbaidschanischen Behörden begründen die Kleidungsvorschriften mit der Notwendigkeit, einen einheitlichen Standard zu gewährleisten und die Prinzipien der säkularen Bildung einzuhalten.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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