Lehrerin stirbt bei Rettungsversuch für in Toilette eingeschlossenen Schüler

·10·Welt
Lehrerin stirbt bei Rettungsversuch für in Toilette eingeschlossenen Schüler

In Brasilien ist eine 24-jährige Lehrerin bei dem Versuch gestorben, einem Schüler zu helfen. Berichten zufolge versuchte die Pädagogin Nayara Karmo, einem Schüler zu helfen, der auf der Toilette eingeschlossen war. Der Vorfall endete jedoch tragisch und kostete die junge Lehrerin das Leben.

Berichten zufolge versuchte Nayara, dem auf der Toilette festsitzenden Schüler die Schlüssel zu reichen, um die Tür zu öffnen. Danach versuchte sie, den Bereich durch ein Fenster zu verlassen. Dabei trat sie jedoch auf eine Gipskartonplatte, die wie ein Boden aussah. Da diese Platte nicht für das Gewicht eines Menschen ausgelegt war, brach sie unter ihr zusammen und die Lehrerin stürzte in die Tiefe.

Das tragische Ereignis ereignete sich am Mittwoch, dem 21. Oktober, im Gebäude der Sprachschule FISK Taboão in der brasilianischen Stadt Guarulhos. Nayara stürzte vom oberen Teil des Gebäudes in das Erdgeschoss. Die Rettungskräfte, die am Unfallort eintrafen, fanden sie in der Nähe der Treppe und konnten nur noch ihren Tod feststellen. Dies berichtete das Medium Need To Know.

Das Schulteam drückte sein Beileid zum Tod der jungen Lehrerin aus und hob ihre harte Arbeit sowie ihre Zuneigung zu den Schülern hervor.

„Nay war eine wunderbare Lehrerin. Sie übte ihre Arbeit mit großer Leidenschaft und Hingabe aus und liebte alle ihre Schüler sehr. Sie war ein besonderer Mensch, der die Menschen um sich herum mit seiner Aufrichtigkeit, Freundlichkeit und Liebe zum Beruf anzog“, heißt es in der Erklärung der Schule.

Vertreter der Bildungseinrichtung betonten zudem, dass ihr Andenken für immer in den Herzen bewahrt bleiben werde.

„Ihre Liebe zur Bildung, ihre Hingabe und ihre Aufrichtigkeit, die die Herzen erhellte, werden in unseren Erinnerungen und Herzen weiterleben“, betonte die Schulleitung.

Es wurde mitgeteilt, dass die Abschiedszeremonie und die Beisetzung von Nayara Karmo für den 23. Oktober in der Stadt Guarulhos geplant sind.

Nayara KarmoBrasilienFISK TaboãoGuarulhosUnfall
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

13 Stunden in der Toilette: Belgischer Abgeordneter saß über Nacht im Parlament fest13 Stunden in der Toilette: Belgischer Abgeordneter saß über Nacht im Parlament fest17 September 21:46Italienische Studenten stellen Rekord mit sieben Meter langem Papierflieger aufItalienische Studenten stellen Rekord mit sieben Meter langem Papierflieger aufGestern 23:44Chinas „Kupferkönig“ zu lebenslanger Haft verurteilt: Der Fall des riesigen Maike-ImperiumsChinas „Kupferkönig“ zu lebenslanger Haft verurteilt: Der Fall des riesigen Maike-ImperiumsGestern 23:27Yandex hat alle drei Supercomputer an neue Standorte evakuiertYandex hat alle drei Supercomputer an neue Standorte evakuiertGestern 23:07Blogger in Aserbaidschan wegen Beleidigungen auf TikTok zu 15 Tagen Haft verurteiltBlogger in Aserbaidschan wegen Beleidigungen auf TikTok zu 15 Tagen Haft verurteiltGestern 17:00Mann in den USA überlebt, nachdem er mit Müll gepresst wurdeMann in den USA überlebt, nachdem er mit Müll gepresst wurdeGestern 13:42
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt