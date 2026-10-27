Lehrerin stirbt bei Rettungsversuch für in Toilette eingeschlossenen Schüler

In Brasilien ist eine 24-jährige Lehrerin bei dem Versuch gestorben, einem Schüler zu helfen. Berichten zufolge versuchte die Pädagogin Nayara Karmo, einem Schüler zu helfen, der auf der Toilette eingeschlossen war. Der Vorfall endete jedoch tragisch und kostete die junge Lehrerin das Leben.

Berichten zufolge versuchte Nayara, dem auf der Toilette festsitzenden Schüler die Schlüssel zu reichen, um die Tür zu öffnen. Danach versuchte sie, den Bereich durch ein Fenster zu verlassen. Dabei trat sie jedoch auf eine Gipskartonplatte, die wie ein Boden aussah. Da diese Platte nicht für das Gewicht eines Menschen ausgelegt war, brach sie unter ihr zusammen und die Lehrerin stürzte in die Tiefe.

Das tragische Ereignis ereignete sich am Mittwoch, dem 21. Oktober, im Gebäude der Sprachschule FISK Taboão in der brasilianischen Stadt Guarulhos. Nayara stürzte vom oberen Teil des Gebäudes in das Erdgeschoss. Die Rettungskräfte, die am Unfallort eintrafen, fanden sie in der Nähe der Treppe und konnten nur noch ihren Tod feststellen. Dies berichtete das Medium Need To Know.

Das Schulteam drückte sein Beileid zum Tod der jungen Lehrerin aus und hob ihre harte Arbeit sowie ihre Zuneigung zu den Schülern hervor.

„Nay war eine wunderbare Lehrerin. Sie übte ihre Arbeit mit großer Leidenschaft und Hingabe aus und liebte alle ihre Schüler sehr. Sie war ein besonderer Mensch, der die Menschen um sich herum mit seiner Aufrichtigkeit, Freundlichkeit und Liebe zum Beruf anzog“, heißt es in der Erklärung der Schule.

Vertreter der Bildungseinrichtung betonten zudem, dass ihr Andenken für immer in den Herzen bewahrt bleiben werde.

„Ihre Liebe zur Bildung, ihre Hingabe und ihre Aufrichtigkeit, die die Herzen erhellte, werden in unseren Erinnerungen und Herzen weiterleben“, betonte die Schulleitung.

Es wurde mitgeteilt, dass die Abschiedszeremonie und die Beisetzung von Nayara Karmo für den 23. Oktober in der Stadt Guarulhos geplant sind.