Lehrerin in Aserbaidschan unterrichtet auf der Straße, nachdem ihr der Zutritt zur Schule wegen eines Hijabs verweigert wurde

·103·Welt
Lehrerin in Aserbaidschan unterrichtet auf der Straße, nachdem ihr der Zutritt zur Schule wegen eines Hijabs verweigert wurde

In Aserbaidschan Eine Lehrerin und mehrere Schüler, denen der Zutritt zum Schulgebäude wegen des Tragens eines Hijabs verweigert wurde, waren gezwungen, den Unterricht auf der Straße, auf dem Gehweg, abzuhalten. Dieser Vorfall hat die Debatte über die in den Schulen des Landes geltenden Kleiderordnungen verschärft.

Wie das Nachrichtenportal Roya News English berichtet, ereignete sich der Vorfall vor dem Hintergrund von Protesten, die durch neue Kleidungsvorschriften ausgelöst wurden, welche am 21. September in Kraft getreten sind.

Die neue Regelung sieht vor, Schuluniformen in Bildungseinrichtungen nach einem einheitlichen Standard festzulegen. Es gibt jedoch Berichte, dass Schülerinnen und Lehrkräften, die einen Hijab tragen, in einigen Schulen der Zutritt zum Gebäude verwehrt wird.

Die Situation hat Fragen zur Religionsfreiheit und zum Recht der Kinder auf Bildung im Land erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Die Umsetzung der Kleiderordnung und deren Auswirkungen auf Schüler und Lehrer sorgen für öffentliche Diskussionen.

AserbaidschanHijabSchulkleiderordnungReligionsfreiheitBildung
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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