Offizielles Branding für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft in Usbekistan und Aserbaidschan vorgestellt

Der Weltfußballverband (FIFA) hat für das Jahr 2027 Usbekistan und Aserbaidschan das offizielle Branding und das Emblem für die U-20-Weltmeisterschaft (FIFA U-20 World Cup 2027) enthüllt, die auf ihren grünen Rasenplätzen ausgetragen wird.

Das speziell entwickelte visuelle Erscheinungsbild vereint die einzigartige nationale Kultur, die alten Traditionen und den leidenschaftlichen Geist der Millionen jungen Fans beider gastgebender Bruderstaaten.

„U Shape The Game“: Der offizielle Slogan des Turniers

Der für den Wettbewerb gewählte offizielle Slogan lautet: „U Shape The Game“ („Du gestaltest das Spiel“):

Bedeutung des Slogans: Dieser Aufruf richtet sich direkt an die jungen Talente und das Publikum der Fans;

Fundament der Zukunft: Die FIFA betrachtet die Junioren-Weltmeisterschaft nicht nur als sportlichen Wettbewerb, sondern als eine riesige Bühne für die Entdeckung neuer Stars, den Aufbau neuer Freundschaftsbrücken zwischen Jugendlichen und einen Beitrag zur Entwicklung des modernen Fußballs.

Visuelles Konzept: Nationale Mosaike und das „U“-Symbol

Die grafischen Elemente der Marke verbinden das nationale Erbe mit modernen Trends:

Historisches Erbe und Mosaikmuster: Die Grundidee des Designs wurde von den nationalen Kacheln, traditionellen Fliesen und Mosaikmustern an den historischen Denkmälern Usbekistans und Aserbaidschans inspiriert;

Der zentrale Buchstabe „U“: Im Zentrum des offiziellen Logos befindet sich ein dynamisch geformter Buchstabe „U“. Er steht sowohl für das Turnierformat (U-20) als auch für das englische Wort „You“ (Du) und symbolisiert die Kraft der jungen Spieler, die Zukunft des Fußballs zu bestimmen;

Farbharmonie: Die Farbpalette der Marke ist mit hellen und lebendigen Tönen angereichert – dynamische Verläufe von Türkis, Grün, Violett und Rot, die darauf abzielen, beide Länder um ein gemeinsames Turnier zu vereinen.

Historische 25. Jubiläums-WM: Wichtige Fakten

Die U-20-Weltmeisterschaft 2027 wird durch eine Reihe historischer Ereignisse in Erinnerung bleiben: