Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev empfing Ramsan Kadyrow

·6·Welt
Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev empfing Ramsan Kadyrow

Am 10. Oktober fand in Baku ein wichtiges Treffen statt: Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev empfing in seiner Residenz in der Hauptstadt das Oberhaupt der Tschetschenischen Republik innerhalb der Russischen Föderation, Ramsan Kadyrowzu einem Gespräch.

Obwohl der Besuch kurz war, verlief der Dialog zwischen den beiden Führungspersönlichkeiten in einer herzlichen Atmosphäre, wobei die Seiten die bilaterale Zusammenarbeit, die regionale Sicherheit und die humanitären Beziehungen erörterten.

Herzlicher Empfang in Baku: „Sie sind hier immer willkommen“

Wie der Pressedienst des aserbaidschanischen Staatschefs mitteilte, hieß Ilham Aliyev den Gast mit großem Respekt willkommen:

  • Bewertung des Besuchs: Der aserbaidschanische Staatschef wandte sich an seinen Gast: „Ich freue mich, Sie wieder auf aserbaidschanischem Boden zu sehen. Herzlich willkommen. Trotz der Kürze des Besuchs denke ich, dass er sehr produktiv sein wird“, betonte er;

  • Alte Wurzeln der Freundschaft: Aliyev wies besonders darauf hin, dass die Beziehungen zwischen dem aserbaidschanischen und dem tschetschenischen Volk eine lange Geschichte haben: „Sie sind hier immer willkommen, das wissen Sie selbst“;

  • Erfolge Tschetscheniens: Der Präsident würdigte die Ergebnisse, die die tschetschenische Führung bei der Gewährleistung von Stabilität und Sicherheit sowie bei der sozioökonomischen Entwicklung in der Region erzielt hat.

Gemeinsamer Schmerz und Glückwünsche zu Karabach: Die Erklärungen von Ramsan Kadyrow

Das Oberhaupt Tschetscheniens bedankte sich seinerseits für den herzlichen Empfang und ging auf eine Reihe wichtiger Themen ein:

  • Beileid für die Opfer des Flugzeugabsturzes: Kadyrow drückte sein tiefes Beileid anlässlich des Flugzeugabsturzes auf der Strecke „Baku – Grosny“ im Dezember 2024 aus: „Das ist unser gemeinsamer Schmerz. Wir teilen aufrichtig die Trauer des brüderlichen aserbaidschanischen Volkes und beten für alle Verstorbenen“;

  • Historische Verbundenheit: Der tschetschenische Staatschef bestätigte, dass die beiden Völker seit jeher durch viele gemeinsame kulturelle und brüderliche Bande verbunden sind;

  • Anerkennung in der Karabach-Frage: Ramsan Kadyrow gratulierte Ilham Aliyev und dem gesamten aserbaidschanischen Volk zur „endgültigen Lösung der Karabach-Frage“ und äußerte die Zuversicht, dass nun ein dauerhafter Frieden und ewige Stabilität in der Region herrschen werden.

Dieses Treffen in Baku war ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Beziehungen zwischen den beiden brüderlichen Regionen und zur Sicherung der Stabilität im Kaukasus.

Ilham AliyevRamsan KadyrowAserbaidschanTschetschenienKaukasus
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Tschetscheniens Regierungschef Ramsan Kadyrow feiert seinen 50. GeburtstagTschetscheniens Regierungschef Ramsan Kadyrow feiert seinen 50. Geburtstag6 Oktober 00:50Shavkat Mirziyoyev und Ilham Aliyev diskutierten Handels- und InvestitionsprojekteShavkat Mirziyoyev und Ilham Aliyev diskutierten Handels- und Investitionsprojekte18 Mai 23:29„Es gibt keinen dritten“: Ilham Aliyev nennt die einzigen zwei wirklich mächtigen Staaten der Welt„Es gibt keinen dritten“: Ilham Aliyev nennt die einzigen zwei wirklich mächtigen Staaten der Welt4 Oktober 23:59Großbritannien und Aserbaidschan auf dem Weg zur strategischen PartnerschaftGroßbritannien und Aserbaidschan auf dem Weg zur strategischen Partnerschaft7 Oktober 16:35Ramsan Kadyrow mit 99,85 Prozent der Stimmen als Oberhaupt Tschetscheniens wiedergewähltRamsan Kadyrow mit 99,85 Prozent der Stimmen als Oberhaupt Tschetscheniens wiedergewählt21 September 16:12Schawkat Mirsijojew, Wladimir Putin und regionale Staatschefs treffen sich in TurkmenistanSchawkat Mirsijojew, Wladimir Putin und regionale Staatschefs treffen sich in Turkmenistan8 Oktober 13:10
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt