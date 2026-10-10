Am 10. Oktober fand in Baku ein wichtiges Treffen statt: Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev empfing in seiner Residenz in der Hauptstadt das Oberhaupt der Tschetschenischen Republik innerhalb der Russischen Föderation, Ramsan Kadyrowzu einem Gespräch.

Obwohl der Besuch kurz war, verlief der Dialog zwischen den beiden Führungspersönlichkeiten in einer herzlichen Atmosphäre, wobei die Seiten die bilaterale Zusammenarbeit, die regionale Sicherheit und die humanitären Beziehungen erörterten.

Herzlicher Empfang in Baku: „Sie sind hier immer willkommen“

Wie der Pressedienst des aserbaidschanischen Staatschefs mitteilte, hieß Ilham Aliyev den Gast mit großem Respekt willkommen:

Bewertung des Besuchs: Der aserbaidschanische Staatschef wandte sich an seinen Gast: „Ich freue mich, Sie wieder auf aserbaidschanischem Boden zu sehen. Herzlich willkommen. Trotz der Kürze des Besuchs denke ich, dass er sehr produktiv sein wird“, betonte er;

Alte Wurzeln der Freundschaft: Aliyev wies besonders darauf hin, dass die Beziehungen zwischen dem aserbaidschanischen und dem tschetschenischen Volk eine lange Geschichte haben: „Sie sind hier immer willkommen, das wissen Sie selbst“;

Erfolge Tschetscheniens: Der Präsident würdigte die Ergebnisse, die die tschetschenische Führung bei der Gewährleistung von Stabilität und Sicherheit sowie bei der sozioökonomischen Entwicklung in der Region erzielt hat.

Gemeinsamer Schmerz und Glückwünsche zu Karabach: Die Erklärungen von Ramsan Kadyrow

Das Oberhaupt Tschetscheniens bedankte sich seinerseits für den herzlichen Empfang und ging auf eine Reihe wichtiger Themen ein:

Beileid für die Opfer des Flugzeugabsturzes: Kadyrow drückte sein tiefes Beileid anlässlich des Flugzeugabsturzes auf der Strecke „Baku – Grosny“ im Dezember 2024 aus: „Das ist unser gemeinsamer Schmerz. Wir teilen aufrichtig die Trauer des brüderlichen aserbaidschanischen Volkes und beten für alle Verstorbenen“;

Historische Verbundenheit: Der tschetschenische Staatschef bestätigte, dass die beiden Völker seit jeher durch viele gemeinsame kulturelle und brüderliche Bande verbunden sind;

Anerkennung in der Karabach-Frage: Ramsan Kadyrow gratulierte Ilham Aliyev und dem gesamten aserbaidschanischen Volk zur „endgültigen Lösung der Karabach-Frage“ und äußerte die Zuversicht, dass nun ein dauerhafter Frieden und ewige Stabilität in der Region herrschen werden.

Dieses Treffen in Baku war ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Beziehungen zwischen den beiden brüderlichen Regionen und zur Sicherung der Stabilität im Kaukasus.