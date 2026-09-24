In Syrien, das derzeit einige der komplexesten Sicherheitsherausforderungen des Nahen Ostens bewältigt, hat ein historisches und beispielloses Ereignis für das staatliche System und die Strafverfolgungsbehörden stattgefunden. Das syrische Innenministerium gab den Abschluss einer sechsmonatigen, äußerst anspruchsvollen und intensiven Ausbildung am neu gegründeten Institut (der Akademie) für weibliche Polizei in At-Tal bekannt. Mehr als 15.000 syrische Frauen aus dem ganzen Land hatten sich für diese neue militärische Bildungseinrichtung beworben, von denen 150 nach einem strengen Auswahlverfahren als erste Absolventinnen hervorgingen.

Die taktischen Übungen, die während der Abschlussfeier präsentiert wurden, versetzten die Weltmedien in Staunen: Die in schwarzen Dienstanzügen, Hijabs und Sonnenbrillen angetretenen Spezialeinheiten demonstrierten höchste Professionalität beim Schutz von Regierungs- und VIP-Konvois vor bewaffneten Angriffen, bei der Evakuierung von Schutzpersonen aus der Schusslinie sowie beim präzisen Schießen mit Dienstwaffen in der Bewegung. Diese 150 professionellen Offizierinnen werden nun in regionalen Einheiten im ganzen Land eingesetzt, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und spezielle Ermittlungs- sowie Sicherheitsoperationen durchzuführen, die Frauen und Kinder betreffen.

Wie werden diese aus 15.000 Bewerberinnen ausgewählten Polizistinnen das syrische Sicherheitssystem verändern, was bedeutet ihr Einsatz beim VIP-Schutz und wie wird diese Reform in der konservativen Gesellschaft aufgenommen?

„15.000 Bewerberinnen, VIP-Schutz und die Akademie von At-Tal“: Die 5 wichtigsten Punkte der Zeremonie

Die wichtigsten Fakten und Details zur historischen Abschlussfeier in Syrien:

Abschluss der ersten weiblichen Polizeiakademie: Nach 6 Monaten intensiver militärischer und spezieller Ausbildung am neuen Institut in At-Tal haben 150 Beamtinnen ihr Studium abgeschlossen;

100 Bewerberinnen auf einen Platz: Über 15.000 Frauen bewarben sich für die Aufnahme in das Institut, was einen Rekordwettbewerb darstellte;

Fähigkeiten im Konvoi- und VIP-Schutz: Bei den Vorführungen zeigten die Frauen beeindruckende Taktiken zur Abwehr von Angriffen mit Dienstwaffen und zur sicheren Evakuierung wichtiger Personen in gepanzerten Geländewagen;

Harmonie zwischen Moderne und nationalem Image: Die Absolventinnen präsentierten ihre Einsatzbereitschaft in klassischen schwarzen Anzügen, dem nationalen Kopftuch (Hijab) und taktischen schwarzen Sonnenbrillen;

Landesweite Mobilisierung: Die neuen Offizierinnen werden nicht nur in der Hauptstadt, sondern in allen Regionen Syriens zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und für spezielle Aufgaben eingesetzt.

Syrische Sicherheitskräfte: Vergleich zwischen dem traditionellen System und dem neuen weiblichen Polizeikorps

Die Rolle und Leistungen der Absolventinnen des Instituts von At-Tal im staatlichen Schutzsystem:

Kriterien und Richtungen Bisherige Standardstrukturen Absolventinnen des neuen weiblichen Polizeiinstituts Auswahl und Umfang der Kandidatinnen Begrenzte Reserve und Standard-Militärdienst 150 der stärksten Beamtinnen, ausgewählt aus über 15.000 Bewerberinnen Ausbildungsschwerpunkt Allgemeine Patrouillen und passiver Verwaltungsdienst Schwere Kampfübungen, Schusswaffengebrauch und VIP-Eskortenschutz Erscheinungsbild und Ausrüstung Standard-Polizeiuniform Taktischer schwarzer Anzug, Hijab und spezieller Look mit Sonnenbrille Konvoi- und Angriffsschutz Ausschließlich männliche Schutzdienste Einsatzbereite Kampfkette, gebildet von Frauen Einsatzbereich Übliche Posten- und Patrouilleneinheiten Öffentliche Ordnung, frauenbezogene Angelegenheiten und komplexe Razzien Einsatzgebiet Hauptstadtzentrum Alle regionalen Strukturen des Innenministeriums im ganzen Land

Militärische und soziale Expertise: Warum ist eine weibliche Polizeieinheit für Syrien lebensnotwendig?

Fazit internationaler Sicherheitsanalysten und Orientalisten:

Sensible Probleme bei der Sicherheit von Frauen und Kindern: Im wiederauflebenden Syrien nach dem langjährigen Krieg führten Durchsuchungen und Kontrollen in Flüchtlingslagern und zivilen Wohngebieten durch männliche Polizisten oft zu religiösen und kulturellen Spannungen; weibliche Offizierinnen schließen diese Lücke und gewährleisten die Rechtsstaatlichkeit auf sensible und effektive Weise;

Eiserne Disziplin und VIP-Sicherheit: Die Intensität der Vorführungen zeigte, dass diese 150 Frauen nicht nur Bürokräfte sind, sondern echte Personenschützerinnen und Spezialistinnen auf „Speznaz“-Niveau, die unter extremen Bedingungen und im Kreuzfeuer richtige Entscheidungen treffen können;

Gewinnung des Vertrauens der Bevölkerung und Integration von Frauen: Dass 15.000 Frauen Schlange standen, um der Polizei beizutreten, zeigt die Bereitschaft syrischer Frauen, den Frieden ihres Landes mit der Waffe in der Hand zu verteidigen; dies ist ein wichtiges Zeichen für den Modernisierungsprozess in der arabischen Welt;

Kampf gegen Provokationen und verdeckten Terrorismus: Radikale Kräfte versuchen oft, sich als Frauen zu tarnen; das neue Frauenkorps hat die Befugnis, Verdächtige bei Kontrollen schneller und ungehinderter zu stoppen als männliche Kollegen.

Die erste Abschlussfeier in At-Tal hat der Welt gezeigt, dass im syrischen Innenministerium eine neue, professionelle und auf nationalen Werten basierende Sicherheitsära begonnen hat.

Was halten Sie vom Dienst von Frauen in Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden, insbesondere bei komplexen VIP-Schutzaufgaben und Razzien? Können die 150 aus 15.000 Kandidatinnen ausgewählten Beamtinnen dazu beitragen, den Frieden in Syrien zu festigen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Artikel über diese historische Veränderung im Nahen Osten mit all Ihren Freunden!