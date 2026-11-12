Halbnackter Mann bricht in Kasachstan durch ein Schulfenster in ein Klassenzimmer ein (Video)

In der kasachischen Stadt Kaskelen ereignete sich ein ungewöhnlicher Vorfall: Ein halbnackter Mann drang in ein Schulgebäude ein. Der Vorfall ereignete sich am 11. November während einer Pause zwischen den Unterrichtsstunden.

Berichten zufolge lief der Mann zunächst auf dem Schulhof umher. Dann schlug er das Fenster eines Klassenzimmers ein und sprang in den Raum, in dem sich Schüler befanden.

Das Schulpersonal handelte schnell, hielt den Mann fest und verständigte die Polizei sowie den Rettungsdienst. Die Strafverfolgungsbehörden nahmen ihn fest und brachten ihn in eine vorläufige Haftanstalt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Im Zuge der Ermittlungen soll auch der psychische Zustand des Verdächtigen untersucht werden.

Bei dem Vorfall wurden weder Schüler noch Mitarbeiter der Schule verletzt. Dennoch erhalten die Kinder, die durch den Vorfall psychisch belastet wurden, psychologische Betreuung.