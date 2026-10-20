„Ich kann nicht mit einem nuklearen Iran leben“: Netanjahu enthüllt Hauptziel für seine neue Amtszeit

Auf der politischen Bühne Israels und in der Region des Nahen Ostens stehen Sicherheitsfragen wieder ganz oben auf der Tagesordnung. Premierminister Benjamin Netanjahu widersprach der Position der Oppositionsvertreter im Land scharf und bekräftigte erneut seine kompromisslose Haltung gegenüber dem Atomprogramm Teherans.

Der Regierungschef verurteilte die Ansichten seiner politischen Rivalen, die die Idee möglicher Schläge gegen iranisches Territorium ablehnen und zu einer Versöhnung mit der Bedrohung aufrufen, aufs Schärfste.

Die Position der Opposition und Netanjahus radikaler Widerstand

Während der innenpolitischen Debatten wurde die Frage militärischer Aktionen gegen den Iran zum zentralen Streitpunkt:

Der Vorschlag der Opposition: Ein Kandidat der Opposition bezeichnete die Idee eines Militärschlags gegen Einrichtungen des iranischen Regimes als großen Fehler und argumentierte, dass Israel sich nun daran gewöhnen müsse, neben einem Iran mit Nuklearstatus zu leben;

Netanjahus entschiedene Ablehnung: Der Premierminister nannte ein solches Nachgeben inakzeptabel: „Ich hingegen kann mich niemals mit einer nuklearen Islamischen Republik abfinden und nicht mit ihr zusammenleben“, betonte er.

„Das Ziel meines ganzen Lebens“: Das Hauptversprechen für die nächste Amtszeit

Benjamin Netanjahu verknüpfte die Priorität seiner künftigen politischen Tätigkeit direkt mit dem Kampf gegen diese Sicherheitsbedrohung:

Ein langjähriger politischer Weg: Der Politiker betonte, dass die Verhinderung eines iranischen Atomwaffenbesitzes das Hauptziel seines gesamten politischen Lebens und seiner Amtszeit gewesen sei;

Plan für die nächste Amtszeit: „Wenn ich wiedergewählt werde, hoffe ich, meine nächste Amtszeit genau dem zu widmen, um sicherzustellen, dass dies niemals geschieht“, schloss Netanjahu.

Diese Erklärung deutet darauf hin, dass die Möglichkeit präventiver Schläge Israels gegen iranische Atomanlagen weiterhin auf der Tagesordnung steht und die Spannungen in der Region nicht abnehmen werden.