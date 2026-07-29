Trump und Netanjahu treffen sich: Fokus auf Iran, Gaza und Nahost-Sicherheit

Am 28. Juli fanden in Washington wichtige Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu statt. Die Parteien erörterten ausführlich die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten, die nukleare Bedrohung durch den Iran sowie die Stärkung der strategischen Allianz zwischen den beiden Ländern.

Zamin.uz präsentiert die wichtigsten Details dieses hochrangigen Treffens und eine Analyse der geopolitischen Prozesse in der Region.

1. „Großartige und produktive Gespräche“: Hauptziel — Iran

Zum Abschluss der Verhandlungen bezeichnete Benjamin Netanjahu das Treffen als „großartig“ und betonte, dass der Dialog auf vollständiger Partnerschaft, gegenseitiger Unterstützung und gemeinsamen Zielen basierte. Laut Netanjahu besteht die Hauptaufgabe beider Staaten darin, dem Iran unter allen Umständen den Besitz von Atomwaffen zu verwehren.

Auch die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, bezeichnete das Treffen in den sozialen Medien als „positiv und äußerst produktiv“.

Benjamin Netanjahus Meinung über das Treffen: „Das Gespräch verlief im Geiste vollständiger Partnerschaft und gegenseitiger Unterstützung. Unser Hauptziel ist einzigartig: um jeden Preis zu verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickelt, und eine dauerhafte Sicherheit in der Region zu gewährleisten.“

2. Wiederaufbau des Gaza-Streifens und Libanon-Abkommen

Berichten US-amerikanischer Medien zufolge wurde bei den Verhandlungen auch die Umsetzung des im Juni unter US-Vermittlung geschlossenen Abkommens zwischen Israel und dem Libanon gesondert erörtert.

Gleichzeitig wurde die Frage der Organisation von Wiederaufbauarbeiten im Gazastreifen diskutiert, der durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas zerstört wurde. (Zur Information: Die USA, die Europäische Union und Großbritannien stufen die Hamas als terroristische Organisation ein).

3. Würdigung des verstorbenen Senators Lindsey Graham

Während seines Besuchs in Washington nahm Netanjahu auch an der Abschiedszeremonie für den republikanischen Senator Lindsey Graham teil, der eine große Rolle in der US-Politik spielte und kürzlich verstorben ist.

Der israelische Premierminister schrieb in den sozialen Medien mit tiefem शोक [Trauer], dass die USA einen großen Patrioten und Israel einen seiner treuesten und loyalsten Freunde verloren haben. Graham hatte einen unvergleichlichen Beitrag zur Stärkung der Sicherheit und des Bündnisses zwischen den beiden Ländern geleistet.

4. Komplexer geopolitischer Hintergrund: Trump, der Iran und die Straße von Hormus

Dieses Treffen fand vor dem Hintergrund einer äußerst schwierigen diplomatischen Lage in der Region statt. Anfang Juni hatten Quellen von Axios berichtet, dass Trump Netanjahu scharf kritisiert habe, nachdem Israel Angriffe auf die „Hisbollah“ im Libanon geflogen hatte.

Darüber hinaus hatten direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran ohne israelische Beteiligung stattgefunden. Am 17. Juni hatten Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian ein Memorandum unterzeichnet, das die Einstellung der Kampfmaßnahmen und die Wiedereröffnung der für den Erdölhandel strategisch wichtigen Straße von Hormus vorsieht.

Nachdem es jedoch später zu iranischen Angriffen auf Tanker in der Straße von Hormus gekommen war, reagierten die USA mit Luftangriffen auf Ziele im iranischen Gebiet. Dies machte eine abgestimmte Sicherheitspolitik zwischen Washington und Tel Aviv noch dringlicher.

Wesentliche Fakten zum Treffen von Trump und Netanjahu

Aspekt / Merkmal Details Datum und Ort des Treffens 28. Juli, Washington (USA) Teilnehmer Donald Trump (US-Präsident) und Benjamin Netanjahu (Israelischer Premierminister) Bewertung Netanjahu: „Großartig“ / Weißes Haus: „Positiv und produktiv“ Hauptthemen Iranisches Atomprogramm, Wiederaufbau des Gaza-Streifens, Libanon-Abkommen Wichtiges Ereignis Teilnahme an der Abschiedszeremonie für Senator Lindsey Graham

Die Entwicklung der Ereignisse im Nahen Osten und die Beziehungen zwischen den USA und Israel haben direkte Auswirkungen auf die Weltpolitik und die Wirtschaft.

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