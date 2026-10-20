11-Jähriger in China nach 14 Stunden Lernen im Krankenhaus

Ein 11-jähriger Junge aus der chinesischen Stadt Changsha wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er unter der Aufsicht seiner Eltern 14 Stunden lang ohne Pause Hausaufgaben gemacht hatte. Die lange Lernzeit und der psychische Druck beeinträchtigten seine Gesundheit schwer.

Das Streben nach schulischen Höchstleistungen in China ist kein Geheimnis. Doch in manchen Fällen kann der übermäßige Ehrgeiz für den schulischen Erfolg ein Gesundheitsrisiko für Kinder darstellen.

Der jüngste Vorfall ist ein Beispiel dafür. Der 11-Jährige hatte von 8:00 Uhr morgens bis 22:00 Uhr abends ohne Pause gelernt. Gegen 23:00 Uhr verschlechterte sich sein Zustand: Er wurde unruhig, begann schnell zu atmen, klagte über Schwindel, Kopfschmerzen und Taubheitsgefühle in Armen und Beinen.

Seine Eltern, die ihn den ganzen Tag beim Lernen überwacht hatten, waren besorgt und brachten ihn in ein örtliches Krankenhaus. Nach Untersuchungen stellten die Ärzte fest, dass er an einer Atemstörung litt, die mit Hyperventilation zusammenhing.

14 Stunden Lernen verschlechterten den Zustand des Kindes

Der Vorfall ereignete sich Ende letzten Monats. Der Junge, der nur unter dem Namen Lianlian bekannt ist, erhielt von den Ärzten eine Atemmaske und lernte, seine Atmung zu regulieren.

Experten betonen, dass der Zustand des Kindes durch zu schnelles und tiefes Atmen verursacht wurde. Dies sei auf den psychischen Stress zurückzuführen, der durch den Zwang der Eltern entstand, 14 Stunden am Stück zu lernen.

Eine solche Atemstörung kann sich durch Symptome wie Engegefühl in der Brust, Atemnot, Schwindel sowie Taubheit in Armen, Beinen, Lippen und sogar am ganzen Körper äußern. In schweren Fällen kann es zu Muskelsteifheit, Fingerkrämpfen und einer ungewöhnlichen Haltung der Hände kommen. Ohne rechtzeitige medizinische Hilfe kann dieser Zustand lebensbedrohlich werden.

Ähnliche Fälle nehmen zu

Der Vorfall mit Lianlian mag selten erscheinen. Laut Angaben des Zentralkrankenhauses von Changsha wurden jedoch allein in der Notaufnahme für Kinder im August über 30 minderjährige Patienten mit ähnlichen Symptomen behandelt.

Diese Zahl ist zehnmal höher als in den Vormonaten. Als Hauptursachen für diese Fälle nannten Experten den Lerndruck, Prüfungsängste und die übermäßige Nutzung von Mobiltelefonen.

Lianlians Fall hat das Thema des enormen Leistungsdrucks auf Schüler in China erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.

Die komplexen Hochschulaufnahmeprüfungen im Land, bekannt als „Gaokao“, können die Zukunft junger Menschen maßgeblich beeinflussen. Daher stehen einige Schüler unter enormem psychischem Druck, um Spitzenleistungen zu erzielen.

Dieser Vorfall zeigt, dass Bildung zwar wichtig ist, die Gesundheit und Erholung der Kinder jedoch nicht vernachlässigt werden dürfen. Statt ununterbrochenem Lernen sind regelmäßige Pausen, ausreichende Erholung und die Berücksichtigung des psychischen Zustands des Kindes entscheidend für eine gesunde Entwicklung.