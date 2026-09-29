Kind aus Kindergarten in China unter Begleitung von Justizmitarbeitern ins Krankenhaus gebracht

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Kind aus Kindergarten in China unter Begleitung von Justizmitarbeitern ins Krankenhaus gebracht

Am 18. September 2026 wurde ein Kind in einem Kindergarten in der Stadt Pinghu in der chinesischen Provinz Zhejiang plötzlich krank. Dies berichtete Zhejiang Online.

Es wird berichtet, dass die Erzieherin, die die Situation bemerkte, das Kind sofort auf den Arm nahm, den Kindergarten verließ und versuchte, es ins Krankenhaus zu bringen. In diesem Moment beschloss ein Vater namens Zhuang, der gekommen war, um sein eigenes Kind abzuholen, zu helfen und bot sein Auto an.

Er nahm das Kind zusammen mit der Erzieherin in sein Auto und fuhr in Richtung Krankenhaus. Aufgrund von Staus auf dem Weg bestand jedoch die Gefahr, wertvolle Zeit zu verlieren. Da sahen sie das Fahrzeug von Mitarbeitern des Gerichts Pinghu, die gerade im Dienst waren, und baten um Hilfe.

Die Justizmitarbeiter erkannten die Dringlichkeit der Lage und schalteten sofort Blaulicht und Sirene ein. Sie fuhren voraus, machten den Weg für das nachfolgende Auto frei und begleiteten es bis zum Krankenhaus.

Nachdem das Auto das Krankenhaus erreicht hatte, wurde das Kind in die Notaufnahme gebracht. Nachdem sich die Justizmitarbeiter vergewissert hatten, dass das Kind medizinisch versorgt wurde, verließen sie den Ort, um ihre Dienstpflichten fortzusetzen.

Später wurde bekannt, dass sich der Zustand des Kindes stabilisiert hat und keine ernsthafte Gefahr mehr besteht.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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