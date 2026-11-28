Schulabgänger in China, die sich auf die Hochschulaufnahmeprüfung vorbereiten, sind einem enormen psychischen und physischen Druck ausgesetzt. Aufgrund des intensiven Bildungswettbewerbs im Land müssen einige Schüler der Oberstufe täglich 12 bis 14 Stunden lernen.

Eine der wichtigsten Prüfungen für sie ist die „Gaokao“, die über die Zulassung zur Universität entscheidet. Es wird berichtet, dass es während der Vorbereitungszeit auf diese Prüfung zu langem Lernen, Schlafmangel und ständiger psychischer Belastung kommt.