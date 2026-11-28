Schüler in China, die sich auf die Gaokao-Prüfung vorbereiten, bekommen angeblich graue Haare (Video)
Schulabgänger in China, die sich auf die Hochschulaufnahmeprüfung vorbereiten, sind einem enormen psychischen und physischen Druck ausgesetzt. Aufgrund des intensiven Bildungswettbewerbs im Land müssen einige Schüler der Oberstufe täglich 12 bis 14 Stunden lernen.
Eine der wichtigsten Prüfungen für sie ist die „Gaokao“, die über die Zulassung zur Universität entscheidet. Es wird berichtet, dass es während der Vorbereitungszeit auf diese Prüfung zu langem Lernen, Schlafmangel und ständiger psychischer Belastung kommt.
In den sozialen Medien verbreiteten sich Berichte, dass bei einigen Absolventen kurz vor Schulabschluss die Haare grau geworden sind. Ob diese Fälle jedoch direkt mit dem Prüfungsdruck zusammenhängen, wurde bisher nicht unabhängig bestätigt.
Experten betonen, dass lang anhaltender Stress und Schlafmangel die menschliche Gesundheit, einschließlich des psychischen Zustands und der Schlafqualität, negativ beeinflussen können. Daher ist es wichtig, während der Prüfungsvorbereitung auch ausreichend Zeit für Erholung und Schlaf einzuplanen.
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