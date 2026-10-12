Familie hielt von Schlange gebissenen Jungen 12 Stunden lang im heiligen Fluss

In Indien starb ein 13-jähriger Junge, nachdem er von einer Schlange gebissen worden war und statt eines Arztes 12 Stunden lang im Wasser des Ganges festgehalten wurde. Anstatt medizinische Hilfe zu suchen, versuchte seine Familie, ihn mit traditionellen Glaubensmethoden zu heilen.

Der Tod des Jungen löste in ganz Indien öffentliche Empörung aus. Diese Tragödie verstärkte die Debatte darüber, wie Aberglaube und der Verzicht auf notwendige medizinische Hilfe zu schwerwiegenden, sogar tödlichen Folgen führen können.

Die im Dorf lebende Familie folgte den Anweisungen eines „Volksheilers“ und hielt ihren 13-jährigen Sohn nach dem Biss einer Giftschlange 12 Stunden lang im Wasser des Ganges, der in Indien als heilig gilt, anstatt ihn ins Krankenhaus zu bringen.

Die Familie folgte dem Rat des Volksheilers

Der Junge namens Amit aus dem Dorf Pitampur im Bundesstaat Uttar Pradesh wurde am vergangenen Donnerstag von einer Schlange gebissen. Er informierte seine Familienmitglieder sofort über den Vorfall. Doch anstatt ihn sofort ins Krankenhaus zu bringen, beschlossen seine Angehörigen, einen Volksheiler zu konsultieren.

Berichten zufolge empfahl der Heiler der Familie, Amit an Bambusstöcken festzubinden und seinen Körper in das Wasser des Ganges zu tauchen. Er glaubte, dass das heilige Wasser des Flusses den Jungen von den Folgen des Schlangenbisses befreien könne.

Amit war ein Schüler der 4. Klasse. Dass die Familie auf eine solche Methode vertraute, anstatt ihm die notwendige medizinische Hilfe zur Rettung seines Lebens zukommen zu lassen, führte zu tragischen Folgen.

Nach 12 Stunden zum Arzt gebracht

Indischen Medienberichten zufolge beschlossen die Familienmitglieder erst, als sie bemerkten, dass Amit das Bewusstsein verloren hatte, ihn zum Arzt zu bringen. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch bereits 12 Stunden vergangen. Es war zu spät für medizinische Hilfe, und die Ärzte konnten sein Leben nicht mehr retten.

Es gab Berichte, dass die Familienmitglieder, selbst nachdem sie von Amits Tod erfahren hatten, in der Hoffnung auf ein Wunder versuchten, seinen Körper in den Ganges zu werfen.

Der Arzt des örtlichen medizinischen Zentrums, Shashank Choudhari, erklärte gegenüber Journalisten, dass er und seine Kollegen regelmäßig Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung leisten. Ihr Hauptziel ist es, zu erklären, dass Menschen nach einem Schlangenbiss sofort ins Krankenhaus gebracht werden müssen.

Der Arzt betonte, dass in solchen Situationen jede Minute zählt. Deshalb sollten die Menschen ohne Zeitverlust qualifizierte medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

Der Tod des Jungen löste in sozialen Netzwerken Proteste aus

Amits vermeidbarer Tod löste in den sozialen Medien heftige Diskussionen aus. Viele Nutzer betonten, dass die Eltern für ihre Fahrlässigkeit zur Verantwortung gezogen werden sollten.

Bisher ist nicht bekannt, ob die Strafverfolgungsbehörden planen, gegen die Familienmitglieder des Jungen Anklage wegen dieser Tragödie zu erheben.

Dieser Vorfall hat erneut gezeigt, dass das Vertrauen auf Volksmethoden und die Verzögerung medizinischer Hilfe bei lebensbedrohlichen Situationen wie Schlangenbissen schwerwiegende Folgen haben können. Den Gebissenen so schnell wie möglich in eine medizinische Einrichtung zu bringen und fachärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist entscheidend für die Lebensrettung.