12-Jährige verletzt zwei Kinder in Nowosibirsk mit einem Messer

In der russischen Stadt Nowosibirsk wurden zwei Kinder nach einem Vorfall mit einer 12-Jährigen ins Krankenhaus eingeliefert. Eines der Opfer befindet sich in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Die Strafverfolgungsbehörden untersuchen derzeit alle Details des Vorfalls.

Der Vorfall ereignete sich am 29. September auf einem Spielplatz im Innenhof eines Wohnblocks im Bezirk Leninski in Nowosibirsk.

Ersten Informationen zufolge fügte die 12-Jährige einem 2015 geborenen Kind Stichverletzungen zu. Danach wurde ein weiteres Kind, das 2022 geboren wurde, ebenfalls verletzt. Die Polizei identifizierte das Mädchen schnell und brachte es in Begleitung seiner gesetzlichen Vertreter zur Wache.

Eines der verletzten Kinder auf der Intensivstation

Infolge des Vorfalls mussten zwei Kinder medizinisch versorgt werden.

Lokalen Berichten zufolge wurde das 2015 geborene Mädchen ins Krankenhaus eingeliefert und wird dort auf der Intensivstation behandelt. Die Ärzte leisten die notwendige medizinische Hilfe.

Es gibt Berichte, dass auch das zweite Kind in eine medizinische Einrichtung gebracht wurde. Die Polizei arbeitet daran, alle Umstände des Vorfalls zu klären.

Untersuchung zum Vorfall eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft der Region Nowosibirsk hat eine Untersuchung zu diesem Vorfall eingeleitet.

Die Ermittlungsbehörden prüfen die Ursachen des Vorfalls, was zwischen den Beteiligten geschah und welche Umstände zu dem Ereignis führten. Auf Basis der gesammelten Beweise wird eine rechtliche Entscheidung erwartet.

Derzeit läuft der Prozess der rechtlichen Bewertung des Vorfalls. Daher sollte man vorsichtig sein, erste Berichte als endgültige und bestätigte Informationen zu betrachten.

Es heißt, das Mädchen habe bereits früher medizinische Hilfe erhalten

Einige lokale Medien berichteten, dass die 12-Jährige bereits früher Gewalt gegen einen Verwandten ausgeübt habe und daraufhin eine Zwangsbehandlung durchlaufen musste. Diese Informationen sollten jedoch mit Vorsicht behandelt werden, bis sie durch offizielle Ermittlungsakten vollständig bestätigt sind.

Nach neuesten Informationen teilte die Polizei mit, dass das Mädchen medizinischem Personal übergeben und in eine spezialisierte Einrichtung eingewiesen wird.

Das wichtigste Anliegen ist der Zustand der verletzten Kinder

Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gilt derzeit in erster Linie der Gesundheit der verletzten Kinder und der Aufklärung der wahren Hintergründe des Vorfalls.

Dieser Vorfall hat erneut gezeigt, wie wichtig die Sicherheit von Kindern, die rechtzeitige Beurteilung ihres psychischen Zustands und die frühzeitige Erkennung gefährlicher Situationen sind.

Die Ermittlungen zum Vorfall in Nowosibirsk dauern an. Die vollständigen Ursachen und die rechtliche Bewertung werden nach Abschluss der offiziellen Untersuchung bekannt gegeben.