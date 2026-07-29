Mann in China nach 8-jährigem Kampf an Traumuniversität angenommen

Ein ehemaliger Wachmann in China hat viele überrascht, indem er beim achten Anlauf in das prestigeträchtige Tsinghua-Universität -Masterprogramm aufgenommen wurde. Nun hat er sich ein noch größeres Ziel gesetzt — in Zukunft ein PhD-Studium an der Harvard-Universitätzu absolvieren. Darüber berichtete die South China Morning Post .

Der 31-jährige Yang Xiao hatte seit seiner Kindheit davon geträumt, an der Tsinghua-Universität zu studieren. 2013 legte er die nationale Aufnahmeprüfung des Landes — Gaokao— ab und wurde Student an der Zentralen Akademie für Bildende Künste. Nach erfolgreichem Abschluss seiner Ausbildung im Jahr 2018 eröffnete er eine private Kunstschule in Shenyang. Doch sein Kindheitstraum und das Versprechen, das er seiner Geliebten gegeben hatte, führten ihn wieder zur Tsinghua-Universität. Bei seiner ersten Bewerbung für das Masterstudium bestand er die Prüfung jedoch nicht.

Trotzdem erzählte Yang seiner Geliebten, dass er in das Masterprogramm aufgenommen worden sei, da er überzeugt war, sein Ziel im nächsten Jahr sicher zu erreichen. Doch auch der zweite Versuch endete mit einem Misserfolg. Während des dritten Vorbereitungsjahres ging er eine Beziehung mit einer Frau ein, die er im Internet kennengelernt hatte. Später nutzte die Frau ihre Krankheit und Spielschulden als Ausreden, um regelmäßig Geld von ihm zu nehmen. Infolgedessen verlor Yang mehr als 1 Million Yuan (über 150.000 US-Dollar).

Nach dem Ende der Beziehung steckte er in großen Schulden und schaffte es auch nicht ins Masterstudium. Seine Eltern halfen ihm, seine Schulden zu begleichen, während die Kunstschule ihren Betrieb einstellte.

In den folgenden Jahren scheiterte Yang bei Prüfungen wiederholt nur knapp. Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitete er zunächst als Reinigungskraft und später als Wachmann im Wohnheim für internationale Studierende der Tsinghua-Universität. Eines Tages wurde die Bemerkung einer Fremden, die ihn ihrem Kind zeigte: „Wenn du nicht gut lernst, endest du auch wie dieser Mensch“, zu einem starken Ansporn für Yang.

Danach nahm er tagsüber heimlich an Universitätsvorlesungen teil und übte abends mit ausländischen Studierenden Englisch. Später wurde er zum Leiter des Sicherheitsteams der Universität befördert. Dies ermöglichte ihm ein höheres Gehalt, leichtere Arbeit und mehr Zeit fürs Studium.

Yang betonte, dass seine Arbeit als Wachmann seine Einstellung zu Arbeit und Menschen völlig verändert habe. Obwohl er ein bescheidenes Leben führte, gab er einmal alle seine Ersparnisse für ein Flugticket aus, um an einem wissenschaftlichen Seminar teilzunehmen. Später ermöglichte genau dieser Besuch ihm, mehrere wissenschaftliche Auszeichnungen zu gewinnen.

Endlich, im Juni 2026, nach acht Jahren kontinuierlicher harter Arbeit und Geduld, wurde Yang Masterstudent an der Akademie für Kunst und Design der Tsinghua-Universität. Obwohl das Masterprogramm normalerweise drei Jahre dauert, plant er, sein Studium aus finanziellen Gründen in zwei Jahren abzuschließen. Sein größter Traum ist es, ein vollständig finanziertes PhD-Studium im Bereich des immateriellen Kulturerbes an der Harvard-Universität zu absolvieren.