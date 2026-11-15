Chinesischer Junge steckt sich beim Spielen ein Zahlenschloss in die Nase

In China wurde ein Junge zum Protagonisten eines unerwarteten Vorfalls, nachdem sich ein Zahlenschloss in seiner Nase verfangen hatte. Fotos von ihm mit dem Schloss an der Nase verbreiteten sich in den sozialen Medien und stießen bei den Nutzern auf großes Interesse.

Es kommt häufig vor, dass Kinder beim Spielen kleine Gegenstände in die Nase stecken, wie etwa Bausteine, kleine Kugeln, Stiftkappen oder Papierstücke. Dass sich jedoch ein Zahlenschloss in der Nase eines Kindes verfängt, ist ein seltener Vorfall. Selbst die Feuerwehrleute in der Stadt Huaihua in der chinesischen Provinz Hunan hatten nicht damit gerechnet, mit einer so ungewöhnlichen Situation konfrontiert zu werden.

Es ist nicht genau bekannt, wie der kleine Junge das Zahlenschloss in seine Nase bekommen hat. Es wird jedoch vermutet, dass er mit dem Schloss spielte und möglicherweise versuchte, die legendäre Figur des Stierdämonenkönigs nachzuahmen. Wie dem auch sei, das Schloss blieb in seiner Nase stecken und hinterließ den Jungen mit einem einzigartigen „Nasenring“.

Zunächst versuchte der Junge mehrmals, das Schloss selbst zu entfernen. Als seine Versuche erfolglos blieben, bat er seine Eltern um Hilfe. Auch die Erwachsenen konnten das Schloss nicht entfernen, ohne dem Kind starke Schmerzen zuzufügen oder es zu verletzen, weshalb sie beschlossen, die örtliche Feuerwehr zu rufen.

Doch auch für die Retter war die Situation nicht einfach. Zunächst versuchten die Feuerwehrleute, den Jungen zu beruhigen. Dann untersuchten sie das Schloss sorgfältig und erkannten, dass ein gewaltsames Herausziehen oder die Anwendung von übermäßigem Druck zu schweren Verletzungen führen könnte, was sogar die Nasenscheidewand des Kindes hätte beschädigen können.

Aus diesem Grund entschieden sich die Spezialisten, das Schloss mit einer speziellen Schere aufzuschneiden, anstatt es herauszuziehen. Diese Methode wurde als der beste Weg gewählt, um das Problem zu lösen, ohne dem Kind zusätzliche Schmerzen zuzufügen.

Bemerkenswert ist, dass der Junge während des gesamten Prozesses ruhig blieb. Er behinderte die Arbeit der Retter nicht und wartete geduldig bis zum Ende des Einsatzes. Nachdem das Schloss entfernt worden war, versprach er, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholen würde und er sich nie wieder Gegenstände in die Nase stecken würde.

Dieser Vorfall erregte in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit. Hinter der humorvoll wirkenden Situation verbirgt sich eine wichtige Lektion darüber, wie wichtig es ist, dass Kinder vorsichtig mit kleinen Gegenständen umgehen.