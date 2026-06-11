Chinesische Jugend feiert das Ende der wichtigsten Prüfung des Landes

Mit dem Ende der Gaokao-Prüfung hat eine Welle großer Emotionen ganz China erfasst.

Millionen junger Menschen, die die Prüfungssäle verließen, wurden mit Freude, Applaus, Blumen und Umarmungen empfangen. Jahre der Vorbereitung, Stress und schlaflose Nächte liegen hinter ihnen – jetzt herrscht nur noch Erleichterung und Feststimmung.

Die Gaokao gilt als die wichtigste Prüfung in China, die über das Schicksal des Universitätszugangs entscheidet. Die Ergebnisse bestimmen nicht nur, welche Universität man besucht, sondern auch zukünftige Wege und Chancen.

Das Nichtbestehen der Gaokao garantiert fast ein Leben lang eine gering qualifizierte Arbeit und familiäre Enttäuschung. Die diesjährigen Prüfungen fanden vom 7. bis 10. Juni statt, wobei über 13 Millionen junge Menschen um ihre Zukunft kämpften.