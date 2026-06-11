Chinesische Jugend feiert das Ende der wichtigsten Prüfung des Landes

·24·Welt
Chinesische Jugend feiert das Ende der wichtigsten Prüfung des Landes

Mit dem Ende der Gaokao-Prüfung hat eine Welle großer Emotionen ganz China erfasst.

Millionen junger Menschen, die die Prüfungssäle verließen, wurden mit Freude, Applaus, Blumen und Umarmungen empfangen. Jahre der Vorbereitung, Stress und schlaflose Nächte liegen hinter ihnen – jetzt herrscht nur noch Erleichterung und Feststimmung.

Die Gaokao gilt als die wichtigste Prüfung in China, die über das Schicksal des Universitätszugangs entscheidet. Die Ergebnisse bestimmen nicht nur, welche Universität man besucht, sondern auch zukünftige Wege und Chancen.

Das Nichtbestehen der Gaokao garantiert fast ein Leben lang eine gering qualifizierte Arbeit und familiäre Enttäuschung. Die diesjährigen Prüfungen fanden vom 7. bis 10. Juni statt, wobei über 13 Millionen junge Menschen um ihre Zukunft kämpften.

GaokaoChina
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Bill Gates beantwortete Fragen zu seinen Verbindungen zu EpsteinBill Gates beantwortete Fragen zu seinen Verbindungen zu EpsteinHeute, 09:02Kolumbianischer Präsident vorübergehend des Amtes enthobenKolumbianischer Präsident vorübergehend des Amtes enthobenHeute, 08:54Der 250 Jahre alte mechanische Schwan: Ein Wunder, das noch immer funktioniertDer 250 Jahre alte mechanische Schwan: Ein Wunder, das noch immer funktioniertHeute, 08:40Tragödie nach Schönheits-OP: Frau kann seit 6 Jahren ihre Augen nicht schließenTragödie nach Schönheits-OP: Frau kann seit 6 Jahren ihre Augen nicht schließenHeute, 08:20Asaubayeva: Mein Gehalt wurde gedrittelt, ich habe mich an den Präsidenten gewandt (Video)Asaubayeva: Mein Gehalt wurde gedrittelt, ich habe mich an den Präsidenten gewandt (Video)Heute, 08:08Sportler stellt Weltrekord auf: 120 Meter ohne zu atmen geschwommenSportler stellt Weltrekord auf: 120 Meter ohne zu atmen geschwommenHeute, 08:05
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal