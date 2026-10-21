Ebola-Gefahr steigt: Virus in Nigeria entdeckt, 44 Personen unter Beobachtung

In der nigerianischen Hauptstadt Abuja wurde ein Fall einer Ebola-Infektion registriert. Dies berichtete die Zeitung „The Guardian“. 44 Personen, die Kontakt mit der Patientin hatten, wurden identifiziert und werden derzeit auf eine Infektion getestet.

Informationen zufolge begannen die Krankheitssymptome bei der Frau am 7. Oktober. Vier Tage später wurde sie in ein Krankenhaus in Abuja eingeliefert, wo Testergebnisse eine Ebola-Infektion bestätigten. Wann die Patientin nach Nigeria kam und wo sie sich mit dem Virus infiziert hat, ist derzeit noch unklar.

Das ugandische Gesundheitsministerium teilte mit, dass die Frau das Land auf der Durchreise passiert habe. Nach Angaben des Ministeriums ist sie eine nigerianische Staatsbürgerin, die zu einer Dienstreise in den östlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo gereist war. Die nigerianischen Behörden haben ihre Staatsbürgerschaft jedoch nicht bestätigt.

Jean Kaseya, Generaldirektor der afrikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (Africa CDC), bezeichnete die Situation als „äußerst ernste Bedrohung“. Er erklärte, dass die Sterblichkeitsrate des Ebola-Virus-Stammes Bundibugyo bei fast 50 Prozent liegt.

Laut „The Guardian“ hat auch Kenia Anfang des Monats den ersten Ebola-Fall bestätigt. Seitdem wurden im Land neun Infektionsfälle registriert. Uganda hat unterdessen das Ende der vorangegangenen Epidemie erklärt.

Die nigerianischen Gesundheitsbehörden haben nach der Entdeckung der Krankheit in Kenia die epidemiologische Überwachung verstärkt und Vorbereitungsmaßnahmen für einen möglichen Ausbruch getroffen.

Die Infektionsquelle ist bisher nicht identifiziert. Experten bewerten das Risiko einer Virusausbreitung durch die Untersuchung der Kontaktpersonen der Patientin.